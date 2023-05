Une première expérience CNRB dans un bassin de 50 mètres

Lors des dernières semaines, plusieurs nageurs du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) ont eu l’occasion d’affronter la compétition en bassin de cinquante mètres. C'est à l'Université Laval et aux Parc olympique de Montréal que les nageurs beaucerons ont pu s'approprier un total de sept podiums.

Il s’agissait pour plusieurs d’entre eux d’une première expérience dans une piscine de dimension olympique. La piscine locale étant de seulement 20 mètres, il s'agit là d'une adaptation d'envergure de transiger vers une distance de 50 mètres. On ajoute là l'ampleur des exploits réalisés.

C’est d’abord au défi U.L. que 550 nageuses et nageurs du Québec et du Nouveau-Brunswick concourraient. Malgré d’excellentes prestations, les seize Beaucerons présents ont dû se contenter d’un seule place d’honneur. Celle-ci a été obtenue par Émile Bergeron, troisième au 50 mètres dos crawlé.

C’est ensuite à L’Invitation Neptune au Parc Olympique de Montréal que les nageurs du CNRB se sont présentés. Près de 700 nageuses et nageurs du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick s’y affrontaient la fin de semaine dernière. Les six membres du CNRB inscrits ont accédé au podium à six reprises en plus de participer à dix-neuf finales.

Émile Bergeron a touché l’or au 50 et 100 mètres dos, l’argent au 200 mètres dos et le bronze au 100 mètres libre alors que Maude Frenette et Hubert Bergeron, au 50 mètres brasse et 50 mètres libre étaient récompensés par une médaille de bronze.

Pour la suite, l'organisation basée à Saint-Georges va se lancer en finale régionale ANQCA le 3 juin et pour la Coupe des régions Printemps, le 9 juin.