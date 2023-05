Championnat Canadien: le club de judo de Saint-Georges fait bonne figure

Les sportifs du club de judo de Saint-Georges avaient rendez-vous avec le championnat Canadien la fin de semaine passée. Plusieurs adhérents ont pu ramener une médaille de cet événement majeur.

Nathan Morin, Justin Rodrigue et Stéphanie Lachance ont été les premiers à combattre le jeudi 18 mai dans la compétition de Ne Waza (sol seulement). Les trois représentants du club ont travaillé fort pour leur premier championnat canadien. Ils ont constaté rapidement que le niveau était élevé.

Du côté de Justin, il a perdu son premier combat contre un judoka de la Colombie Britannique, il a donc pris la direction du repêchage. À son premier tour Nathan avait rendez vous avec un judoka de l'Ontario Après un combat serré, qu'il a échappé à trois secondes de la fin, il a pris la direction du repêchage à son tour.

Au deuxième tour, nos deux judokas Beaucerons avaient malheureusement un combat ensemble et l'un d'eux devait être éliminé du tournoi. Justin a pris le dessus sur son ami du club de judo St-Georges. Ensuite, Justin au 3e tour échappa le combat contre un Ontarien. Il termine au 7e rang. Stéphanie Lachance (avec un pouce cassé) a perdu ses 2 combats dans un 2 de 3 contre la judokate de Sheffield en Ontario.

Une deuxième journée entièrement féminine

Stéphanie Lachance qui avait combattu le jour d'avant, se présentait comme la seule et la première représentante vétéran du Club de Judo Saint Georges. Ce fut une expérience qu'elle a très appréciée malgré les trois défaites.

Métis Couture chez le -63 KG, part du bon pied avec une victoire à ses deux premiers combats avant de perdre en demi-finale. Relayée directement en finale de bronze, elle part son combat avec force en marquant un Waza Ari mais elle s'est fait prendre sur un contre attaque et termine donc en 5me place sur 22 participantes.

Aussi combattait chez les -70 KG Charline Bourque avec quatre victoires consécutive. Elle prit le premier rang du tournoi pour être sacrée championne Canadienne pour une deuxième année consécutive. Après cette victoire, Charline avait rendez vous avec la favorite de la catégorie Nova Rotbart de la Colombie Britannique pour un ultime combat qui devait décider d'une place au championnat du Monde des U18 présenté à Zagreb, en août. Ce combat se rendit en prolongation et Charline a vaincu son adversaire pour avoir son laissez-passer pour la Croatie.

Beaucoup de réussite chez les jeunes

Pour le troisième jour, William Maheux, Leah Michaud, Nathanael Enkirch et Édouard Soullière-Fabre ont fait leur entrée dans la compétition. William commence avec une belle victoire contre son adversaire de Montréal pour ensuite perdre dans le combat suivant. Encore en combat préliminaire, il a confirmé sa place en demi-finale de belle façon en gagnant un combat très serré.

Devant son adversaire de toujours Alexander Li, il s'incline et termine son tournoi avec une troisième place. Leah Michaud se présente à son premier combat en terrain connu, son adversaire Leanna Au de la Colombie Britannique était les retrouvailles de la finale de l'an dernier. Ce fut une douce revanche pour la combattante de la Colombie Britannique qui gagna ensuite le tournoi dans cette catégorie. Leah se reprit de très belle manière en gagnant ses cinq combats par la suite pour partir avec la médaille de bronze.

Nathanaël et Édouard faisaient leur premier pas en championnat Canadien. Les deux athlètes Beauceron ont travaillé très fort pour terminer leur compétition de belle façon avec deux victoires et deux défaites, dans le cas de Nathanaël, bon pour une 7e place sur 16 participants et trois victoires et deux défaites pour Édouard bon pour une 11e place sur 27 participants.

À la dernière journée du tournoi, Charline est retournée au combat dans la catégorie senior. Après une défaite au premier tour, elle a vaincu ses adversaires au repêchage et elle termine donc au 3 rang chez les seniors sur 10 participantes.

Avec la collaboration de Sylvain Michaud du club de judo de Saint-Georges.