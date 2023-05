Gala Méritas: plusieurs membres des Condors nominés

Les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches auront plusieurs joueurs et membres du personnel en nomination au 34e Gala méritas de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec qui aura lieu le mercredi 24 mai à Laval.

Avec deux présences en finale de la ligue à leurs deux premières saisons, le programme des Condors se démarque par son originalité en offrant le meilleur du hockey collégial et du hockey junior. Le développement académique est aussi important que le développement sportif et humain.

En nomination pour la meilleure recrue défensive, le défenseur de 17 ans, Maxime Poirier, aura la chance de remporter un deuxième honneur, lui qui a été choisi recru de l’année parmi les 14 équipes tous sports confondus des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Chez les joueurs les plus prometteurs de 19 et 20 ans, William Lepage qui poursuivra sa carrière en 1re division française avec les Comètes de Meudon, est en nomination pour les Condors. Le rapide patineur a accumulé 101 points en 82 matchs de saisons régulières en plus d’ajouter 30 points en 32 matchs de séries éliminatoires. William est une menace constante, même à 4 contre 5 comme le démontre ses 8 buts en infériorité numérique.

Charles-Étienne Hébert en lice dans la catégorie joueur de l'année

Pour le joueur le plus utile à son équipe en saison régulière, c’est le gardien William Gagné qui sera le représentant des Condors, lui qui a remporté 21 victoires en 30 parties cette saison avec un pourcentage d’arrêts de 0.901% en plus d’ajouter 4 mentions d’aides. Il a reçu en moyenne 40 tirs par sorties.

Le joueur de l’année dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec pourrait être remis à Charles-Étienne Hébert qui est en nomination dans cette catégorie. Auteur de 41 buts en 48 parties de saison régulière, dont 15 en avantage numérique, 7 buts gagnants et 4 tours du chapeau, le numéro 29 a terminé au sommet de la ligue à ce chapitre. En carrière, c’est 65 buts en 90 matchs et si la tendance se maintient, il pourrait atteindre le prestigieux plateau des 100 buts pendant sa prochaine saison comme vétéran de 20 ans.

Les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches sont aussi en nomination dans la catégorie de l’administration de l’année. C’est une personne très importante qui s’occupent des inscriptions de dernières minutes, des horaires de cours et que les suivis des cheminements soient faits en temps et lieu; Marie-André Dion est en nomination comme conseillère académique de l’année. C’est aussi sans surprise que l’entraîneur-chef Jonathan Ferland est en nomination comme entraîneur-chef de l’année, lui qui a atteint la finale de la coupe NAPA à sa première saison derrière le banc des Condors.

En collaboration avec Pierre-Luc Siméons