Autodrome de Montmagny: des jeunes Beaucerons se classent bien!

Le 20 mai dernier se déroulait l'Autodrome de Montmagny. Un programme relève lancé par Mini Sportsman Fromagerie Victoria a eu lieu et plusieurs jeunes beaucerons ont pu vivre l'expérience. Quatre garçons issu de la Beauce se sont distingués dans le cadre de l'événement.

En commençant par la course de Division développement, trois des quatre recrues étaient beaucerons. Il s'agit de Derek Côté, Charly Asselin et Alexis Cliche, natifs respectivement de Saint-Honoré, Scott et Vallée-Jonction.

Toujours dans cette catégorie, Alexis Cliche a réussi à monter sur la troisième marche du podium et Derek Côté a été nommé étoile du jour.

Dans la division élite, aucun Beauceron n'a intégré le podium. Cependant, le titre d'étoile du jour a été octroyé à Élliot Labbé-Pelletier, natif de Scott.

Les compétitions de ce genre vont se poursuivre pendant l'été, alors que le prochain programme aura lieu le dimanche 11 juin du côté de l’Autodrome Chaudière. Il s’agira d’un programme double. Les jeunes Beaucerons pourront cette fois localement expérimenter le domaine de la course.