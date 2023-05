Cross Country Loufoque ce dimanche à Sainte-Marie

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, s’associe au Club Kiwanis Sainte-Marie pour l’édition 2023 du «Cross Country Loufoque» qui sera présenté sur les terrains de soccer du Parc Taschereau, ce dimanche 28 mai dès 10 h 30.

Deux parcours amusants, pour petits et grands, seront aménagés pour l’occasion. Aussi sur place, on retrouvera des jeux gonflables, de l'animation, de la musique, des hot-dogs et des breuvages, etc. Tout est gratuit.

L’événement se veut être un moyen de financement pour le Club Kiwanis puisque les donations volontaires sur place iront entièrement à l'organisme.

En marge de cette activité, se tient aussi une campagne virtuelle de financement, via la plateforme Zeffy qui vise à soutenir les efforts de l’organisme auprès des élèves et familles des trois écoles primaires de Sainte-Marie (Maribel, Éveil et Monseigneur Feuiltault).

À noter que l’accueil pour cet événement se fera via l’accès habituel aux terrains de soccer du secteur par le boulevard Vachon Nord, et non par l’entrée officielle du parc sur la rue Notre-Dame.