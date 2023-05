Vague de chaleur en Beauce: les jeux d'eau sont déjà ouverts!

Avec le retour des beaux jours, les municipalités de la Beauce sont nombreuses à ouvrir, avec un peu d'avance leurs jeux d'eau. Il est aussi important de bien se protéger durant la vague de chaleur qui durera jusqu'à vendredi.

À Saint-Georges et Saint-Honoré-de-Shenley, il est désormais possible de profiter des jeux d'eau. Avec les fortes chaleurs du moment et l'épisode de canicule annoncé jusqu'à la fin de semaine, c'est une bonne nouvelle.

Pour Saint-Georges, les jeux d'eau des parcs Veilleux, de l'Érabliére et Poulin sont ouverts depuis ce mardi 30 mai. Ainsi, ils seront en fonction de 9 h à 21 h durant tout l'été. Il est à noter aussi que les deux piscines extérieures du Centre sportif et du Parc des Sept-Chutes, ouvriront dès le 15 juin prochain, de 13 h à 19 h.

À Saint-Honoré-de-Shenley aussi, la Municipalité a annoncé l'ouverture de ses jeux d'eau. Ils seront ainsi accessibles de 9 h à 21 h, tous les jours.

Précautions durant la vague de chaleur

Environnement Canada a donné l'alerte concernant l'épisode de chaleur qui touche actuellement le Québec. « Le temps sera généralement chaud et ensoleillé et les nuits seront plutôt chaudes par rapport à la normale saisonnière. La température sera particulièrement élevée en milieu urbain. Toutefois, le temps restera sec ce qui limitera l'effet de l'humidité sur la température ressentie. »

« Lors de grande chaleur, buvez beaucoup d'eau, même avant de ressentir la soif. Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur. Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné, » a conclu l'alerte d'Environnement Canada.

Afin de suivre la situation en temps réel, il est possible de se rendre directement sur le site d'Environnement Canada.