Le Festival sportif de Sainte-Marie débute aujourd'hui

Quatre jours complètement « boostés » en sports, spectacles et activités familiales. C’est ce qui attend les gens de la Nouvelle-Beauce du 8 au 11 juin à l’occasion du Festival sportif Desjardins de Sainte-Marie.

Les activités auront majoritairement lieu à la Cité Sainte-Marie, dans les infrastructures sportives entourant la polyvalente Benoit-Vachon.

Du côté des sports, tous les classiques sont de retour soit la course, la balle donnée, le dek hockey, le volleyball de plage, le tennis, le vélo et le soccer.

Programmation

Le site sera animé dès le jeudi pour la traditionnelle journée dédiée aux étudiants du secondaire. En soirée, le comité organisateur vous attend dès 17 h pour un « [email protected] sportifs de salon ». Au menu : matchs professionnels sur les écrans géants et grignotines. La zone famille Woodooliparc sera ouverte dès 17h. Un court spectacle pour enfants sera présenté à 17 h 30 et on prévoit une initiation au crossfit dès 18 h 30. Finalement, la soirée se terminera par la prestation du groupe Hommage à Bob Bissonnette à 19 h 30 sous le chapiteau.

Le vendredi en journée aura lieu la journée scolaire pour les enfants des écoles primaires. Les tournois sportifs débuteront également en soirée et la zone famille Woodoliparc sera ouverte. Sous le chapiteau se succéderont le trio de Sam Jean, Hit The Road Coverband et DJ SG Snail.

Samedi sera une journée fort chargée. En plus des tournois sportifs, ce sera le moment de la très populaire course à pied IGA des Sources. Des parcours de 5 et de 8 km sont organisés pour ceux qui veulent se lancer un défi! Il y aura aussi la traditionnelle course familiale en couleurs. Toute la journée, la Zone famille sera animée et en grande nouveauté, l’équipe d’animation de Woodoliparc sera sur place de 12 à 16 h pour faire vivre une partie de l’expérience Vol 315 aux jeunes participants. En soirée, sous le chapiteau ELECAL, ce sera le moment parfait pour chausser ses souliers de danse en compagnie de Jérôme Casabon,The Singing Pianos. LBA Band et DG SG SNAIL.

Finalement, le dimanche en plus des tournois et de la randonnée de vélo, il sera encore possible de profiter des installations du site et de la zone famille Woodooliparc jusqu’à 16 h.