Le Triathlon Abénaquis de retour à Sainte-Aurélie

Le comité organisateur du Triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie a annoncé le retour de l'événement pour une 3e édition. Cette dernière aura lieu à Sainte-Aurélie le 22 juillet.

Les différentes distances proposées seront le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe et le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3 km de vélo et 1 km de course).

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site internet du Triathlon. Toutes les informations nécessaires y sont disponibles. À noter que le chandail de l'événement, est réservé aux personnes s'étant inscrit avant le 12 juin. Après cette date, il sera toujours possible de s'inscrire, mais sans avoir le chandail officiel. Les inscriptions se terminent le 17 juillet.

Pour plus d'informations, il est possible de se rendre sur la page Facebook.