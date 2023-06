Un premier panneau «Beauce» installé sur la Véloroute

Ce samedi 10 juin, avait lieu la toute première course de canot Rabaska chapeauté par l’association de canot Rabaska du Québec (ACRQ). La course se déroulait sur le Lac de Waterloo. L’équipe locale, responsable de la tenue de l’événement, est réputée pour offrir une course enlevante, composé de nombreux virages serrés et nécessitant d’excellente ...