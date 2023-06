Les talents de demain brillent à l'Autodrome Chaudière

Ce dimanche 11 juin, plusieurs jeunes pilotes beaucerons avaient rendez-vous à l'Autodrome Chaudière de Vallée Jonction, pour les courses Mini Sportsman Développement et Mini Sportsman Élite.

Les jeunes pilotes âgés entre 7 et 14 ans sont venus à l’Autodrome Chaudière pour montrer leur talent en piste, à la grande surprise des spectateurs présents.

Roulant à des vitesses impressionnantes et composant à la fois, avec le trafic en piste et les dépassements, ils ont su tirer leur épingle du jeu. Dans la catégorie Développement, le 1er podium est Benjamin Labrecque no.7 au 1er rang, Alexis Cliche no.98 au 2e rang et Justin Côté no.17 au 3e rang. Le podium de la 2e finale quant à lui, est composé respectivement de Justin Côté no.17, Alexis Cliche no.98 et de Thomas Pelletier no.12.

Du côté de la division Élite, le 1er podium est Ralph Lizotte no.11 au 1er rang, Nathan Fleury no.21 au 2e rang et Frédéric Bourassa no.82 au 3e rang. Le podium de la 2e finale est respectivement composé de Ralph Lizotte no.11, Antoine Lachance no.108 et Élikya Roy no.077.

Le prochain rendez-vous sera le 24 juin, pour la présentation du ACT LMS USA. Le début du programme est prévu dès 16 h 30. En plus des ACT LMS USA, il sera possible de profiter des Nascar Truck (50t), Nascar Vintage (30t) et Nascar Sport Compact Senior (30t).

En collaboration avec Sonia Godbout et Maxime Gagné, relationnistes.