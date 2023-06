Ça roule pour le Tour de Beauce!

Voir la galerie de photos

Les 99 cyclistes participants au Tour de Beauce sont désormais sur la route de la première étape qui a débuté ce matin à 10 h à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Ils longent la rivière Chaudière en direction du secteur de Saint-Sévérin pour terminer en début d'après-midi dans le secteur de Notre-Dame-des-Pins.

Ce sont 15 équipes de partout dans le monde qui participent aux cinq étapes totalisant 673 km. On compte une dizaine d'équipes canadiennes, deux des États-Unis, ainsi que plusieurs équipes européennes avec une équipe française, une allemande et une hollandaise.

L'événement a lieu jusqu'à ce dimanche 18 juin.

« Cette course est la plus importante course cycliste professionnelle par étapes en Amérique du Nord », avait expliqué Catherine Leblanc, présidente du conseil d'administration, lors de la présentation de l'événement le mois dernier.

Les prochaines étapes

La seconde étape se disputera dans la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne qui est un des nouveaux partenaires. Dans le secteur des Etchemins, elle amènera les coureurs du côté du Massif du Sud et du village de Saint-Odilon.

L'étape 3 et certainement la plus impressionnante est celle du secteur de Lac-Mégantic. Les coureurs parcourront 169 km pour finir avec l'ascension du Mont-Mégantic. « C'est l'étape reine du Tour de Beauce chaque année. Cette étape est la plus prisée, car c'est la plus spectaculaire », a ajouté Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce.

Comme chaque année, l'étape 4 ira à Québec pour un parcours au coeur de la ville de 2 km réalisé à 35 reprises. Pour conclure, le Tour de Beauce fera son retour dans les rues de Saint-Georges pour les 122 derniers kilomètres. Le parcours reste le même que les années passées, mais le site de départ et d'arrivée est accueilli par Venture.

Pour avoir plus de précisions sur les parcours, les horaires et les étapes, il est possible de se rapprocher du site internet de l'événement.