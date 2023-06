Tour de Beauce: Matisse Julien rafle tous les maillots!

Matisse Julien, 20 ans, a raflé toutes les victoires lors de l'étape d'ouverture du Tour de Beauce qui avait lieu aujourd'hui au départ de l'Espace Carpe Diem à Saint-Georges.

Le jeune homme originaire de Laval a parcouru les 143 km de l'étape en 3h21m27s, à plus de 42 km/h de moyenne.

Il remporte ainsi :

- le maillot jaune: porté par le meneur de l'épreuve au classement général individuel cumulatif,

- le maillot blanc: porté par le meneur aux points pour le plus grand nombre de places d'honneur,

- le maillot rouge: porté par le meilleur jeune au classement général individuel âgé de moins de 23 ans,

- le maillot à pois: porté par le meilleur grimpeur ayant obtenu le plus de points pour les Grands Prix de Montagne.

Matisse portera le maillot jaune demain et ses coéquipiers d'Ecoflo Chronos porteront ses autres maillots.

Derrière lui, l'Américain Tyler Stites remporte la deuxième place et le Canadien Matteo Dal-Cin, la troisième place.

Les prochaines étapes

La seconde étape se disputera dans la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne qui est un des nouveaux partenaires. Dans le secteur des Etchemins, elle amènera les coureurs du côté du Massif du Sud et du village de Saint-Odilon.

L'étape 3 et certainement la plus impressionnante est celle du secteur de Lac-Mégantic. Les coureurs parcourront 169 km pour finir avec l'ascension du Mont-Mégantic. « C'est l'étape reine du Tour de Beauce chaque année. Cette étape est la plus prisée, car c'est la plus spectaculaire », a ajouté Francis Rancourt, directeur général du Tour de Beauce.

Comme chaque année, l'étape 4 ira à Québec pour un parcours au coeur de la ville de 2 km réalisé à 35 reprises. Pour conclure, le Tour de Beauce fera son retour dans les rues de Saint-Georges pour les 122 derniers kilomètres. Le parcours reste le même que les années passées, mais le site de départ et d'arrivée est accueilli par Venture.

Pour avoir plus de précisions sur les parcours, les horaires et les étapes, il est possible de se rapprocher du site internet de l'événement.