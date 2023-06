Inauguration du parcours du morne à Giroux

L'Autodrome Montmagny accueillera la série Sportsman Unitool pour le Steve Lesage 150 le 1 juillet prochain. Pour l'occasion, les Beaucerons Sylvain Labbé et Dominic Jacques seront au départ. La course Steve Lesage 150 est l'une des courses les plus prestigieuses de la saison. Les pilotes Sportsmans Unitool auront 150 tours sur le drapeau vert ...