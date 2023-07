Canotage Beauce en rodage à Trois-Rivières

Le samedi 29 juillet, l’équipe de rabaska Canotage Beauce s’est rendue à Trois-Rivières pour une troisième course du circuit provincial de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).

L’équipe, dirigée par Christian Ruel, est sortie première après un excellent départ, avec près derrière, l’autre équipe beauceronne, le Drakkar de Beauce.

Cependant, un accrochage au premier virage a fait en sorte que les deux équipes ont perdu des positions. Canotage Beauce s’est alors retrouvée dernière. Comme à leur habitude, les coureurs et les coureuses de Canotage Beauce ont déployé tous leurs efforts pendant les 25 kilomètres de la course pour gagner du terrain et terminer cinquième, 30 secondes derrière le Drakkar.

Le nouveau canot de l’équipe est maintenant rodé pour le prochain rendez-vous en compétition qui aura lieu au Festival de la Rivière, à Shawinigan, le 12 août 2023. À ce moment, ce sont 20 kilomètres que l’équipe parcourra dans le cadre du Championnat canadien de canot et kayak marathon 2023.