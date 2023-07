Chaudière-Appalaches termine avec une récolte totale de 37 médailles

La région de la Chaudière-Appalaches a paradé lors de la cérémonie de clôture samedi soir, en conclusion de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski, avec une récolte de 37 médailles et un 6e rang au classement des régions.

« Les résultats obtenus dépassent toutes nos attentes. Les athlètes ont réalisé des performances exceptionnelles du côté de Rimouski. Ils ont démontré qu’ils sont de calibre face aux meilleurs sportifs de la province », a mentionné le chef de délégation Jacob Cassidy.

Les résultats obtenus sont comparables à ceux de la dernière Finale des Jeux du Québec d’été, à Laval en 2022. Cela démontre que les sports d’été se portent bien dans la région.

Derniers résultats

Les athlètes de baseball féminin, de soccer et de vélo de montagne étaient en action samedi lors de cette dernière journée de compétition.

Les filles de baseball ont disputé leur finale or contre la Rive-Sud. Le tout s’est conclu 11-1 pour l’adversaire. Les joueuses de baseball de la Chaudière-Appalaches terminent donc le tournoi au deuxième rang et repartent à la maison avec une médaille d’argent au cou.

C’est d’ailleurs les deux co-capitaines de l’équipe, Marianne Boulet et Justine Laganière de Lévis, qui ont eu la chance de porter le drapeau de la région lors de la cérémonie de clôture de cette Finale.

Les filles de soccer ont disputé leur finale bronze contre le Lac-Saint-Louis. Le tout s’est conclu 1-0 pour l’adversaire. Les joueuses de soccer de la Chaudière-Appalaches terminent donc le tournoi au quatrième rang. De leur côté, les garçons affrontaient l’Estrie pour le classement général. Victorieux de leur rencontre, ils terminent en 13e place.

Enfin, les athlètes de vélo de montagne ont pris part à l’épreuve des relais. Flavie Nadeau et Alexane Fortin ont terminé à la sixième place (hors catégorie), Médéric Fortin et Evan Beauchemin à la 12e place, Edward Power et Jacob Sasseville à la 15e place et Louis-Charles Tousignant ainsi que Tommy Leblanc à la 23e place.

La grande famille des Jeux du Québec se dirigera très bientôt vers l’Estrie où la ville de Sherbrooke accueillera la 58e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2024. Les 19 régions croiseront à nouveau le fer du 1er au 9 mars prochain.