Autodrome Chaudière: Chloé Grondin et Maude Sylvain décrochent un podium

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a accueilli, la fin de semaine passée, les classes locales Nascar. La jeune pilote Chloé Grondin s'est encore retrouvée sur le podium, tout comme sa compatriote georgienne Maude Sylvain. Retour sur les courses.

Pour l’occasion, c’est un contingent de 12 voitures qui a pris part à cette compétition avec l’ajout de Jacob Booth, Tony Mercier et Jonathan Poulin. La première qualification fût l’affaire d’Éric Thibault. Le meneur actuel au championnat, Matthew Lambert a eu une journée sans faille alors qu’il a obtenu le meilleur temps dans les deux séances de pratique, remporté la victoire dans sa qualification et a monté sur la plus haute marche du podium lors de la finale de 50 tours.

La compétition fût tout de même relevée à l’arrière du peloton car les meneurs partaient tous de l’arrière, ce qui amena les pilotes à redoubler de patience. Malheureusement, la course a été teintée de “bump and pass” alors que certains pilotes ne voulaient pas prendre la ligne extérieure pour les dépassements. Bref, lors de la finale c’est Bobby Bureau qui a mené le groupe de pilotes pendant la première moitié de l’épreuve.

Dès lors, c’est Lambert, qui a alors pris les commandes de l’épreuve et a été suivi de Dale Darveau qui a tout tenté pour rattraper le meneur. Le top 3 est clôturé par Chloé Grondin. Finalement, on retrouve en 4e position Éric Thibault et au 5e rang, Bobby Bureau. *Les résultats sont toujours non-officiels en date des présentes*

Maude Sylvain remporte la 1re position

La course Nascar Sport Compact Développement, était composée de 17 pilotes dimanche dernier. Les meilleurs temps en pratique ont été décrochés par Maude Sylvain et Clovis Poulin. Le groupe étant scindé en deux pour les qualifications, c’est Léonie Perreault, qui remporta l’épreuve. Un malencontreux accident est survenu lors de la 2e séance de qualification et a projeté Clovis Poulin et Jacob Laliberté dans le mur en sortant de la 4e courbe, diminuant considérablement leurs chances de grimper au classement.

C’est finalement Francis Boulanger qui remporta cette dernière. La finale de 40 tours a été lancée alors que Perreault et Boulanger ont donné le rythme au peloton. Léonie a su conserver la pole la première partie de l’épreuve, résistant aux assauts de ses concurrents. Malheureusement, cette dernière a été poussée à la sortie de la 2e courbe et n’a pas été en mesure de remonter le peloton par la suite. Maude Sylvain qui a alors pris les commandes de la finale et ce, jusqu’à la toute fin de celle-ci. Elle fût suivie de près par Vincent Blouin et Félix St-Pierre. Le top 5 est cloturé par Francis Boulanger et Samuel Langlois.

Un duel Gagné-Gagnon en Nascar Vintage

Le meilleur temps des pratiques fût attribué à Maxime Gagné, au volant de la Cadillac Coupé Opéra 1936 et arborant le numéro 43. Il fût suivi de près par la Chevelle 1964 de Patrick Verner. Le contingent de 11 bolides a alors été divisé en deux groupes pour les qualifications.

C’est Gagné qui l’emporta dans la premier et Dave Gagnon dans le second. Le départ de la finale comptabilisant 50 tours a été lancé par la Barracuda 1967 verte d’Alexandre Béland et de la Camaro 1970 noire de Dave Gagnon. Les rutilantes voitures de la division Vintage ont alors offert une prestation sans faille avec un seul drapeau jaune déployé, à l’exception de celui de la mi-course pour les catégories NASCAR. C’est Gagnon qui a mené le début de l’épreuve et qui fût rattrapé par Gagné vers le 10e tour.

À l’arrière un peloton serré tentait par tous les moyens de gravir les positions. Soulignons la remontée constante de Maxime Bernard qui parti du 8e rang avec sa Chevrolet Nova 1970, termine la course au 3e rang. Le 50 tour est donc remporté par Maxime Gagné, suivi de Dave Gagnon et de Bernard. Le top 5 est clôturé par Patrick Verner et d’Alexandre Béland.

Anthony Lessard remporte la course en Nascar Truck

Les camionnettes s’étaient données rendez-vous pour leur plus gros programme de la saison 2023 et ainsi prendre part à la finale de 100 tours.

Ce sont 13 pilotes qui ont pris d'assaut le tracé de Vallée-Jonction et dès les pratiques, Cédric Lemay et Simon Dion-Viens avaient mis la table en remportant les meilleurs temps.

Dans le premier groupe de qualification, c’est Jérémy Bergeron, qui remporta celle-ci, alors que dans le second groupe, c’est Lemay qui pris les devants. La finale de 100 tours alors lancée par Bergeron et Lemay fût teintée de quelques drapeaux jaunes mais s’est tout de même déroulée à vive allure. Anthony Lessard partant initialement de la 8e position est rapidement venu chauffer le bumper arrière de Lemay. S’échangeant la pole position tout au long de l’épreuve, nul ne pouvait prévoir à l’avance qui remporterait cette finale.

Finalement, c’est Lessard qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Lemay et de Jonathan Desbiens, ce dernier ayant composé avec une camionnette impliquée dans un accrochage dès le 10e tours de la finale. Le top 5 est fermé avec Junior Lehoux et Jérémy Bergeron.

Prochain rendez-vous à l’Autodrome Chaudière, le 9 septembre pour la présentation du Bacon Bowl 300 Beauce Auto Ford. En plus des ACT LMS Qc, les Nascar Track, Nascar Vintage et les Nascar Sport Compact Développement seront aussi de la partie.

Avec la collaboration de Sonia Godbout, relationniste.