Soccer: Roxanne Bolduc sélectionnée par l'équipe de France des moins de 17 ans

Véronique Drouin et Yannick Bernard, deux sportifs de Saint-Georges, se sont qualifiés pour participer à l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), en France, et ça commence vendredi. Arrivés sur le continent européen samedi dernier, les Beaucerons ont pris le temps de visiter la région avec leur conjoint et conjointe respectifs avant de se retrouver ...