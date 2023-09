Festival des travailleurs de Saint-Joseph: ça commence ce soir

Le Festival des travailleurs de Saint-Joseph débute ce soir à 19 h 30 avec le duo Mathieu Roy et Dave Chenel.

Les spectacles continuent vendredi avec trois prestations programmées soit celle du groupe Les Poffin, suivi du LBA BAND, puis de William Bisson et son band qui clôtureront la soirée.

Compétition de tir et d’accélération de camions chargés et non chargés

C'est ce vendredi soir que commence la 18e Compétition de tir et d’accélération de camions chargés et non chargés à Saint-Joseph-de-Beauce.

On y présentera entre autres le Challenge Canada/USA, en présence de coureurs canadiens et américains.

Cet événement familial offre aussi plusieurs activités pour tous les âges. Outre les compétitions tout le week-end, il y aura la fameuse parade des camions samedi.

Pour information, visitez les pages Facebook de ces deux événements.