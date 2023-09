Ultra-trail du Mont-Blanc: suivez Véronique Drouin et Yannick Bernard

Véronique Drouin et Yannick Bernard, deux sportifs de Saint-Georges, participent en ce moment même à l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), en France.

Pour les soutenir dans leur aventure et pour tout savoir de leur avancée, il est possible de les suivre en direct. En effet, le site internet de l'Ultra-trail du Mont-Blanc - Live suit la progression de la course qui doit durer plus de 40 heures. Les commentaires se font en français puisque l'événement a lieu au départ de Chamonix, en France.

Rappelons que les Beaucerons devront courir 171 km, avec un dénivelé positif de 10 000m pour faire le tour du Mont-Blanc en traversant l'Italie, la Suisse et la France.

Le départ a été lancé ce vendredi à 18 h heure locale, soit 12 h au Québec.

Véronique s'est fixé comme objectif de réussir l'épreuve en 40 h, tandis que Yannick espère pouvoir le faire en 30 h.