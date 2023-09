Les Condors football débutent leur saison par une défaite

Ce samedi 2 septembre, au stade du Cégep Beauce-Appalaches, les Condors ont joué leur match inaugural en recevant les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, s'inclinant 28-9 face à leur premier adversaire de la saison.

C’est dans une ambiance survoltée où plus de 900 personnes étaient réunies que la saison 2023 s’est amorcée. Cette année marque également le 50e anniversaire de l’équipe beauceronne.

Cet affrontement marquait un retour très attendu pour les Condors, qui ont fait le saut de la division 3 à la division 2. Les Nordiques, quant à eux, ont récemment rejoint la division 2 après avoir évolué en division 1 l'année dernière. « Cette rencontre était un défi de taille pour nos joueurs qui ont fait preuve d'une grande détermination tout au long du match, » souligne l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

Cinquante ans d’histoire

Cette saison, particulièrement spéciale pour les Condors, marque leur 50e anniversaire en tant que pilier de l'excellence sportive et de l'esprit d'équipe en Beauce. L'événement était l'occasion de rendre hommage aux anciens Condors qui ont contribué à bâtir la réputation exceptionnelle de l’équipe. Plus de cent anciens étaient présents, parmi lesquels de nombreux joueurs et entraîneurs des formations gagnantes des Bols d'Or de 1980 et 1988. Ces derniers ont été chaleureusement accueillis et mis à l'honneur tant au début du match qu'à la mi-temps.

Statistiques du match

Le quart-arrière Jérémy Hayes a démontré son potentiel en complétant 24 de ses 44 passes tentées, pour des gains de 235 verges et un touché. « C'était son premier match en tant que partant, et sa performance laisse présager un avenir prometteur », précise l’entraîneur-chef. Le porteur de ballon Zachary Roy a été un atout majeur en portant le ballon à 17 reprises pour des gains de 155 verges. De plus, il a ajouté 35 verges grâce à ses réceptions, totalisant ainsi 190 verges de gains pour l'équipe. Le receveur, Louis Drolet, a été impressionnant en captant 8 passes pour des gains de 108 verges et un touché. Il a également porté le ballon pour des gains de 12 verges en 2 tentatives.

Du côté de la défense, Jason Goupil, joueur de ligne défensive, s'est illustré avec 5 plaqués en solo, 4 plaqués assistés et 2 plaqués pour perte, montrant ainsi sa capacité à perturber les jeux adverses. Le secondeur Benjamin Thibault et le joueur de ligne défensive Xavier Fortin ont également fait leur marque en réalisant chacun 2 plaqués en solo et 4 plaqués assistés, contribuant ainsi à la solidité de la défense des Condors.

« Le match a été une expérience intense pour nos joueurs, mais il a démontré que l'équipe est prête à se battre en division 2 cette saison, » ajoute Marc Loranger. Les Condors remercient les membres partisans de leur public pour leur soutien indéfectible et les invitent à rester à leurs côtés tout au long de cette aventure passionnante.

La population beauceronne est d’ailleurs invitée à venir encourager les Condors lors des prochains matchs à domicile qui auront lieu le 9 septembre (Trois-Rivières), le 30 septembre (Ahuntsic) et le 21 octobre (Sherbrooke). Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ pour les personnes étudiantes.