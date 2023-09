Football: un début de saison difficile pour les Dragons Juvénile

Véronique Drouin et Yannick Bernard, deux sportifs de Saint-Georges, participent en ce moment même à l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), en France. Pour les soutenir dans leur aventure et pour tout savoir de leur avancée, il est possible de les suivre en direct. En effet, le site internet de l'Ultra-trail du Mont-Blanc - Live suit la progression ...