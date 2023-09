Autodrome Montmagny: le Beauceron Alexis Cliche en pole position

La série Mini Sportsman avait rendez-vous sur l'Autodrome Montmagny pour la 6e course de la saison. Le jeune pilote Alexis Cliche de Vallée-Jonction a terminé une nouvelle fois à la première place.

Les pilotes de la division développement ont également effectué une belle course en démontrant leur vitesse et leur agilité grandissante.

C’est Rafael Grenier de Piopolis qui donna le départ de la course avec Thomas Pelletier-Jean de Cap-St-Ignace. Alexis Cliche de Vallée-Jonction ) et Philippe Lachance de St-Charles-de-Bellechasse, tous deux partis à l’arrière du peloton, remontèrent à l’avant.

C’est donc Alexis Cliche qui monta sur la plus haute marche du podium pour une 2e fois consécutive à l’Autodrome Montmagny. Philippe Lachance termina en 2e place. Hugo Lapointe de St-Gabriel-de-Valcartier, de plus en plus à l’aise, monta sur la 3e marche du podium.

C’est Tom Drouin de Vallée-Jonction qui termina en 4e position en plus de ce mérité le trophée étoile du jour. Finalement, Thomas Pelletier-Jean termina en 5e position.

Au niveau du championnat, c’est toujours Alexis Cliche qui est le meneur, Thomas Pelletier-Jean au 2e rang et Tom Drouin au 3e. Hugo Lapointe occupe le 4e rang et Philippe Lachance a seulement un point d’écart au 5e.

Ralp Lizotte en première place en division Élite

C’est Zach Prud’homme de Mirabel qui donna le départ de l’épreuve avec Tomy Brochu de St-Elzéar à ses côtés. Nous avons eu droit à une belle bataille pour la première position entre Ralph Lizotte de St-Onésime et Frédérick Bourassa de Trois-Rivières, tous deux ayant pris le départ à la fin du peloton.

Ralph Lizotte, conserva la position de tête et remporta l’épreuve, pour une 2e fois de suite à l’Autodrome Montmagny. Frédérick Bourassamonta sur la 2e marche du podium. Nathan Fleury de Saint-Appolinaire et Élikya Roy de Saint-Damien-de-Buckland se sont disputé la 3e place.

C’est finalement Élikya Roy qui monta sur la 3e marche. Nathan Fleury #21 termina 4e et Stacy Labrecque de Saint-Damien-de-Buckland clos le top 5, elle qui se mérita le trophée étoile du jour.

Au niveau du classement général, c’est toujours Ralph Lizotte qui est le meneur au championnat, Nathan Fleury au 2e rang et Frédérick Bourassa au 3e avec seulement 2 points d’écart. Élikya Roy est au 4e rang du classement et Elliot Labbé-Pelletier de Scott au 5e.

Il ne reste maintenant plus que deux courses à la saison 2023. Le prochain programme de la série Mini sportsman aura lieu le samedi 16 septembre 2023 du côté de l’Autodrome Chaudière, pour leur dernière course de la saison sur cette piste. Il s’agira d’un programme spécial «Je me souviens», une journée commémorative de la communauté vétérane du Québec.

Avec la collaboration d'Amélie Bélanger-Jean Directrice des communications