Fin de semaine parfaite pour les Chevaliers de Lévis

Un dimanche automnal dans la région du Saguenay attendait les joueurs lévisiens pour ce deuxième match, d’une série de quatre sur la route, disputé ce matin.

C’est le gardien Antoine Proulx qui défendra la cage des Chevaliers alors que son vis-à-vis, pour les Élites, est Mathias Hernandez.

Les deux équipes de la formation Thaï Zone s’affrontaient pour la première fois cette saison et ont pris le temps de s’étudier et ont eu la chance de s’inscrire suite à des avantages numériques de part et d’autre. À 5 :12, Charles-Albert Pouliot déjoue Hernandez sur une passe de Roy et Grenier, il s’agit de son premier de la présente campagne. Après 1 période de jouée au Foyer des Loisirs, la marque est de 1-0 pour Lévis.

Nous avons le droit à du jeu serré et les joueurs ne se donnent pas beaucoup d’espace. Avec moins de 8 minutes à faire, Dereck Asselin déjoue Hernandez suite à une superbe passe d’Emerick Paris pour doubler l’avance des siens. Après 40 minutes de jeu, Lévis mène par 2.

Lévis ne veut pas s’asseoir dans le siège passager et Maxime Lambert souhaite augmenter l’avance des siens, mais c’est plutôt Langlois qui récupère le troisième rebond pour enfiler l’aiguille. Les Élites n’ont pas dit leur dernier mot alors que Sydney Gagnon déjoue Proulx en avantage numérique. Christophe Tremblay réduit l’écart à seul but, à 11 :05. La troupe de Chaudière-Appalaches tient le coup et procure la première victoire, dans le circuit Lévesque, à Antoine Proulx.

Les deux prochaines parties auront lieu le 15 et 16 septembre, en Abitibi-Témiscamingue alors la formation de Lévis rendra visite aux Forestiers d’Amos.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA