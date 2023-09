Football: les Condors s'inclinent une nouvelle fois à domicile

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches recevaient les Diablos de Trois-Rivières lors de leur 2e match de saison à domicile, devant une foule nombreuse.

Malgré un score final de 28-16 en faveur des visiteurs, les Beaucerons ont lutté vaillamment, mais leurs efforts se sont souvent heurtés à la féroce résistance de leurs adversaires sur le terrain.

Offensivement, le quart-arrière Jeremy Hayes a brillé en complétant 28 de ses 45 passes pour un total impressionnant de 337 verges et deux touchés. Le receveur Hubert Drouin a également été un atout majeur, capturant neuf passes pour un total de 166 verges et un touché, démontrant ainsi sa précision et son talent.

Du côté défensif, Xavier Fortin, joueur de ligne défensive des Condors, s'est démarqué avec 6,5 plaqués, deux sacks du quart et deux plaqués pour pertes, montrant sa présence redoutable dans les tranchées. Le secondeur hybride Mathias Boily a également contribué avec sept plaqués, un sack du quart et un plaqué pour perte, faisant preuve d'une défense solide.

« Nos Condors se sont faits menaçants à plusieurs reprises lors du match et ont démontré une belle présence sur le terrain. Malgré la défaite, on a vu de belles choses. Notre équipe reste positive, et nous continuons de progresser », a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

Bien que la victoire ait échappé aux Condors, leur détermination et la performance individuelle des joueurs laissent présager un avenir prometteur pour cette équipe, de retour en division 2, qui continue de travailler dur pour faire ses preuves.

Les autres résultats en division 2

Les Islanders du Collège John Abbott ont surclassé les Aigles du Collège Ahuntsic par la marque de 41 à 3. Les Lynx d’Édouard-Montpetit se sont inclinés 21 à 26 face au Noir et Or de Valleyfield, alors que les Faucons de Lévis ont vaincu les Nomades du Collège Montmorency 29 à 24.

La population beauceronne est invitée à venir encourager les Condors lors des prochains matchs à domicile qui auront lieu le 30 septembre (Ahuntsic) et le 21 octobre (Sherbrooke).