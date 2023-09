Les M15 du Canam Beauce-Appalaches en réussite

Les joueurs du Canam Beauce-Appalaches étaient de sortie cette fin de semaine. Retour sur les résultats dans les différentes catégories.

L’attaque du Canam M13 AA a pris congé en fin de semaine. Ce samedi le Cascade Elite a frappé 4 fois en première période, dont deux buts en avantage numérique. Le Canam a été incapable de revenir dans la partie et s’est incliné 7 à 0.

Dimanche contre Les Corsaires de Pointe-Levy, les joueurs du Canam ont resserré leur défensive de très belle façon dans une partie très serrée. Pointe-Lévy était toujours en avance 1 à 0 avec 4 minutes à faire à la rencontre. Le Canam bourdonne autour du filet adverse mais le gardien des Corsaires ferme la porte et Pointe-Lévy l’emporte 3 à 0.

L’entraîneur Pierre Poulin est très satisfait de l’effort déployé pendant toute la rencontre et à confiance que ce n’est qu’une question de temps avant que l’attaque explose avec le travail acharné de ses joueurs.

M13 ÉLITE

Samedi contre Le cascade Elite, tirant de l’Arrière 4 à 0 après 2 périodes, le Canam manque de temps et s’incline 7 à 2.

Dimanche contre les Corsaires, c’est presqu’un copier coller de la partie de la veille, tirant de l’Arrière 3 à 0 après deux périodes, le Canam s’incline 5 à 0.

L’entraineur Mathieu Duhamel est quand même satisfait du groupe de joueurs, après un petit manque d’effort à la première rencontre, l’effort étant beaucoup plus soutenu dans la deuxième rencontre.

M15 AAA

Le M15 AAA se frottait en ce début de saison à l’équipe du Cascade Elite. Après une première période sans but, le Canam entame rapidement la deuxième avec un but en avantage numérique dès la 22 ième secondes de jeu, menant 3 à 1 après deux période, l’équipe resserre la défensive et l’emporte 3 à 1.

Dimanche, l’équipe était en visite à Lévis pour y affronter les Corsaires. Avec une égalité de 1 à 1 après deux périodes, le Canam prend les devants avec 6 minutes à la rencontre. Les Corsaires font une poussée en fin de rencontre et terminent tant bien que mal à créer l’égalité avec 27 secondes à faire à la rencontre.

L’entraineur Jean-François Simon trouve une nette amélioration par rapport aux deux parties hors concours et note une application du plan de match sans faille pendant le week-end.

M15 Elite

Samedi devant Le Cascade Elite, le Canam prend les devants 2 à 0 après une période, l’attaque poursuit avec 2 autres buts en deuxième et mène 4 à 1 avec 20 minutes à jouer à la rencontre. Le Cascade n’a pas dit leur dernier mot et enfile 3 buts sans riposte en troisième période et la partie se termine 4 à 4.

Dimanche contre les Corsaires de Pointe-Lévy, menant 2 à 1 après une et 4 à 2 après deux périodes, on se posait la question si le même scénario allait se réaliser. Et bien non, la défensive du Canam tient bon et l’attaque marque un cinquième filet et l’emporte 5 à 2.

L’entraîneur Mathieu Duhamel était heureux du dénouement des deux parties du week-end, l’effort était au rendez-vous.

M17 AAA

Le Canimex midget espoir était en visite au Centre Frameco samedi. Tirant de l’arrière 2 à 0 après deux périodes, l’avantage numérique donne espoir aux partisans en réduisant l’écart 2 à 1 à la neuvième minute mais le Canimex revient avec deux buts dont 1 dans un filet désert et le Canam s’incline 4 à 1.

Dimanche l’équipe se rendait sur la route pour y affronter les Corsaires. Tirant de l’arrière 2 à 0 après deux périodes, le Canam avait encore des chances de l’emporter mais 2 buts dans les 10 premières minutes de la troisième rendent le résultat de 4 à 0. Le Canam tente de revenir avec deux buts mais il manque de temps et s’incline 4 à 2.

L’entraineur Philippe Garnier avait de bons mots pour ses gardiens pendant le week-end alors qu’ils ont tenu le fort de brillante façon. Le manque d’opportunisme fait mal à l’équipe en fin de semaine mais la combativité étant présente surtout à la partie numéro 2.

Avec la collaboration de Pierre Poulin.