Autodrome Chaudière: les militaires mis à l'honneur

Les coups de canon du Royal 22e Régiment ont retenti à l’Autodrome Chaudière, ce samedi 16 septembre, pour les dernières courses de l'année dans plusieurs divisions.

C’est sous un fond de musique militaire que l'organisation a accueilli les vétérans, les cadets, les militaires, ainsi que leurs amis et leur famille à cette journée de course.

C’est un convoi de 26 voitures qui ont pris part à la finale de 150 tours, une présentation de 7/24 Express. Antérieurement, ces derniers devaient passer par la semi-finale de 50 tours pour pouvoir participer à l’étape finale.

Dans le premier groupe, c’est Sylvain Labbé, qui l’emporte suivi de Maxime Robin et d’Hugo Paquet, ce dernier étant à sa première présence dans cette catégorie. Dans le second groupe, c’est Jonathan Côté qui a pris la tête, suivi de Gabriel Légaré et de Frédérik Ladouceur.

Rassemblés pour la finale, c’est le jeune Hugo Paquet qui a donné le rythme au peloton pour le départ, accompagné de Gabriel Légaré. Vallée Jonction offre de belles courses quand le carcount est de plus de 20 voitures par la configuration de la piste.

Les spectateurs ont ainsi pu avoir un bon spectacle relevé. Sylvain Labbé a mené la première partie de l’épreuve mais a dû concéder son rang vers le 40e tour au profit de Frédérik Ladouceur qui ne regarda plus à l’arrière jusqu’à son passage sous le damier. Une lutte fut chaudement disputée entre Dominic Jacques et Louis-Philippe Labrecque pour la 2e position. Le top 5 est clôturé par Sébastien Bouchard et de Tristan Maheux.

Un duel Lemay - Roberge jusqu'à la fin

Du côté de la division Nascar Truck, c’est un contingent de 14 camionnettes qui ont pris part à leur dernier programme de course de l’année 2023. Dans les séances de qualifications, c’est respectivement Cédric Lemay et William Roberge qui est supporté par Expersol et EWR qui ont remporté leur épreuve.

C’est une course, qui fût à l’image des intentions des pilotes, c'est-à-dire, respectueuse et compétitive, que les 2 gagnants des qualifications ont donné le départ de la finale de 50 tours. Lemay a mené la première partie du segment mais a été contraint de céder son rang à la mi-course à Roberge qui avait une camionnette soudée au bitume.

Ce fût de loin, la meilleure course des Nascar Truck, présentée à l’Autodrome Chaudière. La 2e marche du podium a été gravi par Cédric Lemay, suivi de Jonathan Desbiens. Le top 5 est clôturé de Simon Dion Viens et de Steve Lavigne. Le champion Nascar Truck 2023 est Anthony Lessard

Éric Desponts, grand champion du Nascar Sport Compact Senior

Les pilotes s'étaient donné rendez-vous pour leur dernière course de l’année afin de prendre part à une finale de 30 tours. Divisé en 2 groupes pour les séances de qualifications, c’est Eric Desponts, qui a remporté les honneurs dans le premier groupe et Matthew Lambert dans le second.

Dans une finale qui s’est déroulée sans anicroches, c’est Desponts, qui parti de la 4e position qui s’est taillé une place au premier rang pour ainsi terminer à cette position sous le damier. Après inspection, la 2e marche du podium est attribuée à Bobby Bureau et la troisième à Jean Christophe Bolduc. Le champion Nascar Sport Compact Sénior 2023 est Eric Desponts

Maude Sylvain remporte la division Nascar Sport Compact Développement

Ce sont 20 pilotes qui s’étaient donnés rendez-vous à l’occasion du dernier programme de l’année 2023. Eux aussi, séparés en 2 groupes distincts pour les qualifications, c’est Jacob Laliberté qui remporta la 1ère vague et Léonie Perreault. Ce sont donc ces derniers qui ont donné le départ de la finale de 30 tours. Laliberté à pour sa part mené le contingent les ¾ de l’épreuve, lui qui avait une course exemplaire jusqu’à ce que Maude Sylvain se pointe le nez vers le 24e tours.

C’est donc Sylvain, qui gravi la plus haute marche du podium en plus de consolider son titre de grande championne de la catégorie Nascar Sport Compact Développement. Sur la 2e marche on retrouve, Jacob Laliberté et Francis Boulanger. La championne Nascar Sport Compact Développement 2023 est Maude Sylvain.

La dernière pour les jeunes pilotes

La division développement était en piste avec 10 voitures. C’est Hugo Lapointe qui parti de 6e position, a rapidement remonté le peloton pour prendre la tête de la finale de 25 tours. Une lutte effrénée s’est déroulée entre Alexis Cliche et Dereck Côté pour la 2e position. Ce dernier a cependant dû abandonner sa course dû à un bris mécanique, laissant sa position à Thomas Pelletier.

Quant à la division Élite, c’est également 10 voitures qui ont pris d'assaut le tracé de Vallée-Jonction, avec sans aucun doute, LA course de la saison. Les spectateurs ont encore une fois pu constater que les jeunes pilotes de la relève gagnent en expérience de pilotage, course après course. C’est Ralph Lizotte qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi d’Elikya Roy et de Frédéric Bourassa. Ces 2 derniers ayant fortement combattu pour obtenir la 2e position.

Dernier rendez-vous en 2023 à l’Autodrome Chaudière sera pour la présentation de l’Enduro 200 et la dernière manche de la Triple Couronne Féminine.

Avec la collaboration de Sonia Godbout et Maxime Gagné, relationnistes