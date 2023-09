Erwan Tatel: une vie de soccer

Voir la galerie de photos

Depuis qu'il a commencé le soccer à l'âge de 13 ans, Erwan Tatel n'a jamais cessé de pratiquer ce sport pour lequel il a développé une véritable passion.

Réunionnais d'origine, Erwan s'est installé en Beauce en 2018 pour étudier en Éducation spécialisée au Cégep Beauce-Appalaches.

Alors qu'il jouait dans une équipe de haut niveau à la Réunion, il a rapidement réalisé que le soccer n'a pas la même place au Québec qu'en Europe. Ceci dit, cela ne l'a pas freiné pour autant et il a rapidement intégré l'Ascalon de Saint-Georges. « Je me suis dit pourquoi pas rester dans le monde du football en coachant », a-t-il mentionné en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. Aujourd'hui, il est directeur technique du club Ascalon de Saint-Georges et coach au sport-études soccer de Beauce.

« Tout au long de ma carrière footballistique, j'ai rencontré plusieurs coachs. J'ai pris un bout de chacun d'eux, le meilleur que j'estimais être bon pour moi. J'ai pu reprendre ça et intégrer ça dans mon nouveau rôle ici au Québec », a expliqué celui qui souhaite développer des athlètes et qui vise le plus haut pour eux.

Découvrez sa passion, son parcours, ses ambitions et son engagement pour les jeunes d'ici dans cette entrevue vidéo menée par notre journaliste Germain Chartier.