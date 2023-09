Hockey: les Chevaliers en difficulté contre Trois-Rivière

Les Chevaliers de Lévis étaient de retour devant leur public, ce vendredi 22 septembre contre les Estacades à Trois-Rivières.

Malgré un beau retour et un troisième vingt endiablé, les visiteurs ont tenu le coup et ont remporté le duel par la marque de 3 à 2 devant 1 054 spectateurs.

Aucun but n’a été inscrit au premier vingt. Les plus belles chances de marquer des Chevaliers sont venues du trio composé de Justin Thibault, Nathan Langlois et Maxime Lambert.

Les trifluviens débutent le deuxième vingt en force. Ils sont les premiers à s’inscrire à la marque lorsque Christopher Kane déjoue le gardien Philippe Boucher à 1:11. Les joueurs de Pier-Luc Giguère sont incapables de prendre leur rythme car ils écopent de 2 pénalités dont l’une d’elle de 4 minutes en début de période. En fin de période, à la suite d’une mauvaise sortie du gardien des Chevaliers, les Estacades doublent leur avance lorsque Jérémy Loranger marque dans un filet désert à 19:37.

Au troisième vingt, l’édition 2023-2024 des Chevaliers démontre qu’ils ont le même ADN que les éditions précédentes. Ils ne lâcheront pas. Les locaux profitent d’un avantage numérique pour rétrécir l’écart. Justin Thibault repère Malcom Dumont dans l’enclave. Ce dernier fait mouche et soulève les 1 054 spectateurs présents au match.

L’équipe de la Mauricie se redonne un écart de 2 buts à 14:59 grâce à Chad Lygitsakos à la suite d’un revirement à la ligne bleue. Pour ajouter encore plus d’émotion dans l’aréna, avec un pointage de 3 à 1 en faveur des visiteurs, les représentants de Chaudière-Appalaches se voient octroyer un tir de pénalité. L’honneur revient à Logan Poulin. La recrue des Chevaliers ne manque pas sa chance et bat le gardien d’un tir vif du côté du bâton. Le match se resserre 3 à 2.

La tension monte d’un cran lorsque les visiteurs sont punis et offre un avantage numérique aux locaux. Les Chevaliers vont-ils revenir de l’arrière comme ils le faisaient si bien auparavant ? Malheureusement pour eux, le gardien de Trois-Rivières se dresse devant son filet et garde son équipe dans le match. Il a d’ailleurs été nommé la première étoile du match.

L’entraîneur des Chevaliers remplace son gardien en faveur d’un 6e attaquant mais rien à faire. Les Estacades tiennent bon et l’emporte 3 à 2.

Les Chevaliers disputeront leur prochain match, vendredi le 29 septembre prochain alors que l’Albatros sera les visiteurs.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Jacob St-Cyr des Estacades;

2e étoile : Jérémy Loranger des Estacades;

3e étoile : Malcom Dumont des Chevaliers.

Avec la collaboration d'Yvan Delisle.