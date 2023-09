Football des Patriotes: un victoire et une défaite

Les Patriotes atomes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin ouvraient leur saison locale vendredi dernier alors que leurs confrères juvéniles recevaient la formation de Thetford Mines.

C'est vendredi que le match revanche entre les Patriotes et les Montagnards avait lieu. Le dernier match avait été remporté par Thetford par la marque de 58-28.

Cette fois-ci, les Beaucerons ont été les premiers à marquer dès le deuxième jeu du match. Pour se faire, Ian-Philip Veilleux a rejoint Charles Maheux pour un long touché de 52 verges. Par la suite, Thetford a été en mesure de répliquer et de prendre les devants 6-8. Avec quelques ratés en offensive, Bélanger s'est vu tirer de l'arrière au 4e quart par la marque de 24-6.

Avec une performance défensive déjà plus que remarquable, Noah Quirion a contribué à une remonté des siens avec quatre minutes à faire en prenant les rênes comme quart arrière de l'offensive. Courant pour un touché et en lançant un autre à Charles Maheux, la marque était de 24-20 avec 49 secondes à faire.

Les Patriotes ont toutefois commis un revirement avec moins de quatre verges à faire pour marquer. La défensive a été dominante. Julien Lessard, Yanick Busque et Christopher Cliche ont grandement contribué aux succès défensifs de l'équipe. Les Patriotes se sont donc inclinés par la marque finale de 24-20. Ils affronteront les Alérions du Collège François-de-Laval le samedi 30 septembre à 13 h sur le terrrain de la polyvalente Bélanger.

Patriotes atomes

Les Patriotes atomes recevaient les Sénateurs du collège St-Bernard de Drummondville pour ouvrir leur saison locale.

Un nouveau règlement du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) demande aux organisations de ne plus marquer le pointage sur le tableau indicateur lors des matchs pour les catégories de secondaire un et deux pour se concentrer sur le développement des joueurs et non sur le résultat des matchs.

Dans le respect de ce nouveau règlement, les Patriotes ont joué un match parfait en défensive n'accordant aucun point et réalisant cinq revirements et l'offensive a marqué plusieurs touchés par la voie des airs et au sol. Les Patriotes atomes visiteront l'Embâcle de la polyvalente Benoit Vachon de Sainte-Marie samedi prochain à 10 h. Les deux formations avaient fait match nul dans un match préparatoire la semaine dernière.

Les Patriotes cadets, qui étaient inactifs ce weekend et qui sont invaincus cette saison, visiteront les Commandeurs de Collège de Lévis ce samedi 30 septembre.

Texte: Éric Dallaire