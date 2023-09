Des conditions d'entraînement «supérieures» pour le Club de natation régional de Beauce

Le Club de natation régional de Beauce (CNRB) s’entraîne depuis le début de la semaine dernière au nouveau centre aquatique de la Polyvalente Saint-Georges. Un bassin plus grand que celui fréquenté par ses membres auparavant, et mieux équipé pour la pratique de la natation compétitive.

« On profite enfin d’installations qui permettent d’offrir des conditions de pratique du sport comparables ou supérieures à celles offertes par les autres clubs de la région. Les performances des nageurs devraient s’en ressentir », affirme le grand responsable du groupe, Martin Sirois.

Les dimensions du nouveau plateau autorisent l'accueil de plus de nageuses et de nageurs que par les années passées.

C'est pour cette raison que le Club organise une activité Portes ouvertes, ce samedi 30 septembre, au nouveau complexe aquatique. L'activité est offerte aux jeunes de 7 à 14 ans, possédant certaines habilités en natation. L’occasion permettra aussi de faire connaissance avec ce nouveau plateau qui offre des corridors de nage plus larges, plus longs et plus nombreux. Enfin, on espère que de nouveaux adeptes pourront joindre le club si l’expérience a su leur plaire.

Les participants qui se présenteront samedi matin devront apporter maillot et lunettes de natation afin de profiter des conseils des entraîneurs et de goûter à ce sport de compétition.

Les portes ouvertes se dérouleront de 8 h 30 à 9 h 30 au complexe aquatique, attenant à la Polyvalente Saint-Georges. Pour de plus amples informations, on peut envoyer un courriel à l'adresse suivante: [email protected]