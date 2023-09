Marathon de Montréal: Simon Leblanc crée l'exploit en terminant deuxième

Originaire de Saint-Prosper, Simon Leblanc a participé, ce dimanche 24 septembre, au Marathon de Montréal où il a décroché la deuxième place sur une distance de 42,2 km en 2 h 23.

Un véritable exploit, c'est bien ce qui décrit la performance du Beauceron cette fin de semaine à Montréal, tant cette course demande une grande préparation physique.

« C'était un véritable honneur de pouvoir participer à cette course sur le sol canadien et plus particulière sur le sol montréalais en catégorie Élite, » a indiqué le coureur dans l'entrevue accordée à EnBeauce.com.

Sans réel objectif, le natif de Saint-Prosper y allait avant tout pour prendre du plaisir et pour profiter de l'événement.

« Je dois dire que j'y allais sans attente particulière. J'en étais seulement à mon deuxième marathon et le seul objectif était de battre le temps que j'avais fait à Ottawa en mai dernier, » a ajouté Simon Leblanc.

Une baisse d'énergie avant la course

Malgré sa performance, le Beauceron indique avoir ressenti une baisse de motivation à quelques jours de la course à cause de la pression.

« La semaine d'avant, j'avais comme plus le goût d'y aller. Mais ma mère m'a dit de prendre cette occasion d'aller courir et d'y participer, » complète-t-il.

Finalement, Simon Leblanc sera bien au départ de la course et dit avoir été surpris par la rapidité des premiers kilomètres. Il a d'ailleurs réalisé le demi-marathon en 1h08.

« Les demi-marathoniens et les marathoniens partaient ensemble et se séparaient à droite puis à gauche sur le parcours. À ce moment-là, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué qu'il y avait deux personnes devant. J'étais donc troisième à ce moment-là. »

Une pensée émouvante pour reprendre de l'énergie

À partir du 27e kilomètre et jusqu'au 30e, Simon Leblanc a dû faire face à ce fameux « mur » qui frappe les coureurs. C'est en pensant à son grand-père qu'il arrive à se reprendre et à trouver la force de continuer

« Aux alentours du 32e km, j'étais côte à côte avec le deuxième. J'ai récemment perdu mon grand-père qui m'a transmis la passion de la course. Je lui ai donc parlé et il ne restait que 10 km. Je me suis dit qu'il fallait faire comme quand je courrais à Saint-Georges et Saint-Prosper, c'est-à-dire, se rendre le plus rapidement possible, » a-t-il détaillé.

Simon Leblanc termine donc à la deuxième place de cette course en étant très satisfait de sa performance et reconnaissant envers l'organisation.

Désormais, c'est à Boston qu'il souhaite courir aux côtés des plus grands lors du prochain marathon en 2024.

« Je me suis qualifié pour le marathon de Boston en 2024 et j'aimerais y participer en tant qu'élite et prendre le départ avec les meilleurs au monde. C'est vraiment mon objectif pour l'année à venir, » a conclu Simon Leblanc.