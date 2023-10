Deux défaites et une victoire pour les Patriotes

Trois équipes de football des Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin étaient en action ce samedi 30 septembre.

Les Patriotes juvéniles affrontaient les premiers au classement de leur ligue, les Alérions du Collège François de Laval.

Les Patriotes ont encore été confronté à un lent départ. Laissant leurs adversaires prendre les devants par deux touchés, les Beaucerons ont pris les choses en main avec l'attaque aérienne. Les quarts-arrières Noah Quirion et Ian-Philip Veilleux ont complétés des longs jeux à Charles Maheux qui a trois touchés. Ian-Philip Veilleux a aussi attrapé une passe de touché et couru pour un majeur.

Malgré le lent départ, les Patriotes ont été en mesure de prendre les devant 39-37 au troisième quart. C'est en grande partie grâsce aux exploits de Christopher Cliche qui a retourné un botté de dégagement dans la zone des buts. Zachary Poulin-Audet a été sur plusieurs plaqués en plus de recouvrir un ballon au 4e quart.

Les Patriotes se sont toutefois effondrés à la fin du 4e quart, s'inclinant par la marque de 49-45. L'offensive a été en mesure de marqué 45 points contre une équipe qui avait accordé six points en trois matchs.

«C'est une défaite difficile, la 2e en autant de semaine. Nous sommes talentueux, nous pouvons suivre les bonnes équipes, mais maintenant il faut apprendre à gagner», mentionne l'entraîneur Jimmy Boulet..

Les Patriotes auront une chance de réaffronter les Alérions ce vendredi 5 octobre à 19 h 30 au Patro Roc-Amadour.

Patriotes cadets

Samedi, c'était un quatrième match de la saison pour les Patriotes cadets

La partie était disputée au domicile des Commandeurs du Collège de Lévis. L'équipe hôte a pris les devants 14-0 au premier quart. Les Patriotes ont répliqué au deuxième quart par l'entremise d'Elliot Poulin qui a fait une course de plus de 60 verges, bonne pour un touché.

Avec quelques instants à faire avant la mi-temps, les Patriotes ont remonté le terrain, mais trop peu trop tard. Le pointage était de 14-7 pour l'équipe hôte à la fin du deuxième quart.

Bélanger a commencé avec le ballon en deuxième moitié de match et Elliot Poulin a égalisé le match avec une autre belle course. Les Commandeurs ont repris les devants en inscrivant un touché au troisième quart, mais ils ont raté leur botté d'après touché.

Après avoir refoulé l'équipe de Lévis dans son territoire, le Collège de Lévis a dû concéder un touché de sûreté qui mettait le pointage à 20-16 pour les Commandeurs. Le match s'est terminé ainsi malgré plusieurs beaux jeux des Patriotes qui auraient pu leur donner la victoire.

La prochaine partie de l'équipe sera à domicile le samedi 7 octobre à 13 h Les cadets affronteront l'équipe d'Alma de la polyvalente Wilbrod-Dufour qui est la seule équipe invaincue de la division cette saison.

Patriotes atomes

Samedi, es Patriotes atomes affrontaient l’Embâcle de Sainte-Marie.

L’offensive de Saint-Martin a réussi à produire deux touchés grâce aux efforts de tous et chacun. C’est le porteur Malix Couture qui a ouvert la marque sur une belle course suivi de Raphaël Gagné sur une course du quart-arrière. Léa-Kim Mercier à réussi les deux bottés de converti suite aux deux majeurs.

Défensivement, les Patriotes n’ont accordé qu’un seul touché et ont forcé trois revirements grâce aux efforts de Félix-Antoine Bolduc (ligne défensive), Isaac Bégin (ligne défensive) et Elliot Gilbert (secondeur). «Un match très défensif qui a amené beaucoup d’expérience à nos joueurs», souligne l’entraineur-chef Cédric Quirion.

Les Patriotes affronteront les Dragons de l’école des Deux-Rives ce samedi 7 octobre à 10 h à la Polyvalente Bélanger.

Texte: Éric Dallaire