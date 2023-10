Football: les Dragons s'inclinent à domicile

Trois touchés des Corsaires au premier quart ont placé les Dragons dans une position difficile, pour s’incliner 47-28 devant leurs partisans, ce vendredi 29 septembre.

Les Corsaires inscrivent trois touchés en moins de six minutes en fin de premier quart, dont une sur une interception, pour se donner une avance de 20-0. Cependant, les Dragons n’abandonnent pas.

Matis Bourque et Noa Gilbert répliquent pour les Dragons, rétrécissant l’écart à 20-14. Les Corsaires rappliquent avec un autre touché dans la dernière minute avant la mi-temps.

Les visiteurs portent leur avance à 34-14 en milieu de troisième quart. Peu avant la fin du quart, le quart-arrière Alexy Grondin traverse lui-même la zone des buts. Les Corsaires répliquent avec autre touché au début du dernier quart.

Mendel Tiabou capte une longue passe de 56 verges bonne pour le dernier touché des Dragons, puis les Corsaires inscrivent les derniers points au tableau vers la toute fin du match, pour rembarquer avec une victoire de 47-28.

Le quart-arrière des Dragons, Alexy Grondin, a réussi 10 de ses 22 passes, pour un total de 180 verges et 3 touchés. Noa Gilbert (6 passes pour 64 verges, 1 touché) et Mendel Tiabou (1 passe pour 56 verges et 1 touché, 9 courses pour 78 verges) ont été les plus productifs en nombre de verges cumulés.

En défensive, les plus sollicités furent Loghan Vachon (7 plaqués dont 1 pour perte), Jacob Dutil (4,5 plaqués), Gabriel Paradis (4 plaqués dont 1 pour perte) et Émile Paradis (4 plaqués dont 1 sac).

« C’est une défaite difficile à digérer. Quelques erreurs en début de match ont été très coûteuses. Nous avons raté de près trois bottés courts qui auraient pu nous remettre dans le match. En accordant trois revirements et 47 points, on ne peut pas espérer gagner, peu importe le talent de l’équipe adverse, et les Corsaires nous ont fait payer nos erreurs. Nous allons ajuster certaines choses en pratique pour renouer avec la victoire, » a ajouté l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

Les Dragons partent sur la route ce vendredi 6 octobre, pour affronter les Harfangs de l’École du Triolet de Sherbrooke à compter de 19 h 30.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin.