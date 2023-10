Un bilan plus que positif pour le Club Sur 2 roues Beauce

La création cette année du nouveau groupe des Mollos, constitué de membres qui veulent rouler plus tranquillement et faire des trajets plus courts, a été un vif succès pour le club de cyclisme Sur 2 roues Beauce.

C'est du moins un des constats tirés lors de l'assemblée annuelle de l'organisme du 28 septembre dernier, qui a permis le faire le bilan de la saison 2023.

« Le Club propose des trajets longs et courts. Une membre a décidé d’assurer un leadership dans le groupe des Mollos et tout l’été proposait des sorties… de plus! Au fil de la saison, ils ont tellement pris de l’assurance qu’ils se sont créés un événement et fait ensemble un 100 km. Pour plusieurs c’était la première fois et la réalisation d’un défi exceptionnel. Une septuagénaire était même du groupe! », mentionne avec fierté, Hélène Potvin, présidente du club.

Rappelons que le Club Sur 2 roues Beauce est un organisme sans but lucratif, qui regroupe des cyclistes de tout calibre, de Saint-Georges et des environs. Sa mission est de rassembler les amateurs de vélo, organiser des excursions pendant la période estivale, et donner aux membres l’opportunité de rouler en groupe dans le plaisir et en toute sécurité.

Durant l'été 2023, une soixantaine de randonnées ont eu lieu. Lors de l'assemblée annuelle, on a suggéré que le groupe puisse organiser des activités durant la saison hivernale, une question qui sera examinée par l'exécutif, a indiqué la présidente du club qui compte à l'heure actuelle quelque 82 membres.

Pour plus d'information et pour s'inscrire au groupe, les intéressés peuvent visiter le site internet du Club Sur 2 roues Beauce.