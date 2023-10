Des anciens Condors hockey honorés au 35e anniversaire de la ligue

L'organisation des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé, ce vendredi 6 octobre, la tenue de la 2e édition des retrouvailles des anciens, le samedi 28 octobre, au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

L’événement spécial marquera non seulement un moment de réunion et de camaraderie pour tous les anciens du programme de hockey des Condors, mais également la célébration du 35e anniversaire de la LHJAAAQ, laquelle a débuté sa saison 2023-2024 le 8 septembre dernier.

« En cette année exceptionnelle où nous célébrons le 50e anniversaire des Condors, nous sommes fiers de constater à quel point notre région soutient le sport. Les retrouvailles sont une occasion de rendre hommage à nos anciens Condors et de célébrer les 35 ans de la LHJAAAQ, une ligue qui a vu naître de grands talents et qui continue de nourrir notre passion pour le hockey », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

« En tant qu'ancien joueur et membre du comité organisateur, c’est avec grand enthousiasme que j’attends de voir nos anciens Condors être honorés et partager cette profonde fierté avec tous ceux qui ont contribué au succès de l’équipe », a ajouté Dany Desjardins.

« Notre comité est reconnaissant envers tous les gens qui participeront à cette nouvelle tradition, car chaque don recueilli lors de l’activité soutient directement le programme de hockey des Condors. Ensemble, nous pouvons continuer à écrire l'histoire des Condors et à inspirer les générations futures »

L'ensemble des fonds collectés lors de cette activité servira aux jeunes athlètes ainsi qu’à la pérennité du programme de hockey. L'année dernière, près de 4 000 $ ont été recueillis grâce aux retrouvailles.