Les Dragons s’inclinent devant les Harfangs

Malgré la belle opposition offerte jusqu’à la toute fin aux Harfangs de l’École du Triolet à Sherbrooke, lors du match de vendredi dernier, les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont inclinés 24-17.

Aucun point n’a été marqué au premier quart, alors que l’offensive a échappé le ballon à deux reprises et que la défensive a tenu bon. Les Harfangs se sont inscrits les premiers en réalisant un placement en début de deuxième quart.

Les Dragons ont raté une feinte de botté peu avant la mi-temps, offrant une belle position de terrain aux Harfangs, qui inscriront un touché peu après. Les Dragons se sont faits ensuite intercepter une passe quelques jeux plus tard, ce qui donnera une autre belle occasion aux Harfangs d’aller inscrire le touché. Néanmoins, Mendel Tiabou réalisera un placement pour les Dragons au dernier jeu de la première demie, réduisant l’écart à 17-3.

Éli Bégin interceptera une passe des Harfangs en début de troisième quart. En attaque, Noa Gilbert a inscrit un touché en fin de quart, mais le converti est raté sur la séquence. Les Harfangs ont répliqué peu après pour porter la marque à 24-9 avant le début du dernier quart.

En milieu de quatrième quart, les Dragons ont accordé un quatrième revirement et perdu une belle occasion de marquer alors qu’ils frappaient à la porte des buts adverse. La défensive a force.cependant les Harfangs à concéder un touché de sûreté de deux points. Mendel Tiabou réussira un touché pour les Dragons en fin de match, dont le converti sera raté. Les Dragons n’abandonneront pas jusqu’à la toute fin, sans pouvoir créer l’égalité. Ils retourneront à la maison avec une défaite de 24-17.

Le quart-arrière des Dragons, Alexy Grondin, a complété 19 de ses 35 passes, pour un total de 318 verges, en plus de porter lui-même la balle neuf fois pour 53 verges. Sa cible de prédilection fut Noa Gilbert, avec 14 passes captées pour 186 verges. Mendel Tiabou a capté deux passes pour 65 verges et porté la balle neuf fois pour 32 verges, pour un total de 97 verges.

En défensive, Émile Paradis (six plaqués dont trois pour perte), Gabriel Paradis (5,5 plaqués dont un sac et deux pour perte), Loghan Vachon (cinq plaqués), Matthew Bourque (3,5 plaqués dont un pour perte) et Jacob Dutil (3,5 plaqués dont un pour perte) ont été les plus occupés.

« Encore une fois, les revirements nous ont fait mal : quatre pour nous contre un seul pour l’adversaire dans un match serré rend les choses difficiles. Nous devrons débuter nos matchs plus rapidement, puisque nous semblons tarder à nous mettre en marche depuis le début de la saison sur chaque unité. Nous jouons à la maison la semaine prochaine et nous devons tout mettre en place pour gagner ce match! », a déclaré l’entraîneur-chef Carl Dallaire, au lendemain de cette défaite,

Les Dragons recevront les Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois de Québec, ce vendredi 13 octobre, un match exceptionnellement présenté à 14 h à la Polyvalente de Saint-Georges.

Source : Frédéric Poulin, responsable des communications.