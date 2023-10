Hockey: les M13 AAA du Canam Beauce-Appalaches échouent en quart de finale

Toutes les catégories du Canam Beauce-Appalaches ont joué cette fin de semaine. Les M13 AAA se sont inclinés en quart de final devant une belle équipe des As de Québec.

Ce vendredi 6 octobre, le Canam M13 AAA se trouvait à Laval pour le premier tournoi de la saison. Leur adversaire au départ était le Noir et Or du Richelieu. Deux buts en avantage numérique du côté du Canam auront fait la différence dans une victoire de 3 à 1.

En début de journée le lendemain, devant le collège Français fut une sortie plus difficile, le Canam s’inclinant 5 à 2. Le samedi en soirée, ils l’emporteront pour poursuivre le tournoi, les joueurs répondant de brillante façon avec une victoire de 5 à 1 devant le National de Montréal.

Dimanche en quart de final, l’équipe se mesurait aux As de Québec et bien que les équipes attaquent plusieurs fois, aucun des gardiens ne flanchent devant leur filet tout au long de la partie. C’est aux tirs de barrage qu’on doit déterminer le vainqueur et les As l’emporteront 1 à 0.

Le personnel d’entraîneur est très satisfait de la progression de l’équipe pendant le tournoi. Thomas Renaud s’est particulièrement démarqué avec une récolte de 4 buts et 2 passes.

Une seule partie au programme pour notre M13 Elite cette fin de semaine. L’équipe recevait à Thetford Mines L’Estacades de la Mauricie. À la dixième minute de jeu en première période, le Canam, par l’entremise d’Elliot Faucher, ouvre la marque en avantage numérique.

Ce n’est qu’en milieu de deuxième période que l’équipe adverse créera l’égalité. Deux buts de chaque coté en troisième période et la partie se termine par une égalité de 3 à 3. Belle performance de Nathan Duhamel avec 1 but en plus d'ajouter 2 passes et Elliot Faucher avec ses 2 buts.

Toujours à Thetford Mines le M15 AAA se frottait aussi à L’Estacades. Dès la troisième minute de jeu, Hugo Bergeron ouvre la marque pour le Canam. Nous avons eu droit à une deuxième période plus offensive avec cinq buts mais c’est le Canam qui frappe le plus fort avec 3 buts.

La troisième période sera axée sur la défensive alors qu’aucun but ne sera marqué. Hugo Bergeron termine la journée avec 1 but et 2 passes pendant que son coéquipier Loik Poulin complète sa journée de travail avec 1 but et 1 passe pour permettre au Canam de l’emporter 4 à 2.



Les M15 Elite se rendait au Pavillon de la jeunesse pour y affronter les As de Québec. Une sortie difficile pour notre M15 Elite alors qu’il s’incline 8 à 2. Les deux marqueurs du Canam ont été Raphael Giroux et Justin Labrecque.



L’équipe des Corsaires Pointe-Levy pour sa part rendait visite au M17 AAA

à Thetford Mines. Une partie ou les deux gardiens feront la loi alors qu’un seul joueur réussi à déjouer leur vigilance, seulement à la première minute de jeu de la troisième période, Charles-Antoine Dubé avec les aides de Maverick Labonté et Dominic Bolduc donnera les devants au Canam qui l'emportera finalement par la marque de 1 à 0. Antoine Lachance se mérite le jeu blanc du coté du Canam.

Avec la collaboration de Pierre Poulin.