Le studio Nancy Gilbert participe à un spectacle de danse professionnelle

Le studio Nancy Gilbert et ses danseuses, ont participé, le samedi 7 octobre, à un spectacle de danse professionnel Synthonie à Sainte-Marie.

L'événement mettait en vedette les danseurs Janie et Marcio (gagnants de la 2e saison de la célèbre émission Révolution).

Au total, ce sont trois écoles de danse qui ont pu partager la scène à ce spectacle et côtoyer des professionnels de ce domaine artistique. Les écoles de danse Move de Sainte-Marie et ODY Academy étaient aussi représentées lors de ce même spectacle.

Pour le studio Nancy Gilbert, c'était la deuxième fois qu'elles y participaient à cette tournée. « C'est toujours un plaisir de danser avec Janie et Marcio qui en plus d'être des danseurs talentueux, ils sont d'une grande générosité », a ajouté Nancy Gilbert.

Il faut aussi ajouter que ce sont les élèves qui ont planifié les pratiques. Ils ont travaillé en équipe et comme une famille. Une seule pratique au local et une générale. « Je suis très fière d'elles. Elles étaient âgées entre 12 et 17 ans ».