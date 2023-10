Les équipes du Canam Beauce-Appalaches ramènent 7 points sur 10

Toutes les équipes du Canam Beauce-Appalaches étaient en action cette fin de semaine.

Chez les M13AAA, le Blizzard était en visite au Centre Frameco en ce samedi 14 octobre. Dès la troisième minute de jeu Thomas Renault avec l’Aide de Zack Boucher lance le Canam en avance 1 à 0, cette avance tiendra jusqu'à la troisième période alors que le Blizzard s’inscrit au pointage au début du 3e engagement.

Cette rencontre se termine avec une égalité d'un but de chaque côté. Excellente prestation du gardien du Canam Alexandre Demers qui tient son équipe dans le match du début à la fin.

Une partie à oublier pour les M13 Elite alors que le Blizzard inscrit 4 buts dès la première période pour se forger une avance de 4 à 0. 2 buts du Blizzard en 2e, deux autres buts en 3e période et le Canam s’incline par la marque de 8 à 0.

Hugo Bergeron avec 2 buts et Mathieu Lacroix avec 1, ouvrent la marquent en début de première période et le Canam M15AAA prend les devants rapidement 3 à 0. Loik Poulin s’inscrit lui aussi au pointage pour l’équipe locale mais le Blizzard diminue l’écart 4 à 1 avec un but en avantage numérique en fin de deuxième période. Ludovic Plante redonne les devants au Canam par 4 buts et ils l'emporteront finalement 5 à 2. Thomas Giguère a été solide devant la cage du Canam.

Du côté du M15 Élite, l’équipe recevait aussi le Blizzard à Saint-Prosper. Alexandre Gilbert inscrit le 1er but de la rencontre en première période. Joseph Vachon en avantage numérique à la septième minute de jeu en deuxième creuse l’écart à deux buts. Alexandre Gilbert récidive avec son deuxième de la rencontre et l’équipe retourne au vestiaire avec une avance de 3 à 0. David Dufour-Roy assènera le coup de grâce en troisième et le Canam l’emportera 4 à 1.



Pour terminer, le M17 AAA se frottait au Blizzard du grand Portneuf à Saint-Prosper. Les deux gardiens ferment la porte pendant les 40 premières minutes de jeu. L’attaque du Canam débloque finalement en troisième avec 3 buts : Maverick Labonté, Sam-Félix Poulin et Dominic Bolduc uniront leurs efforts pour procurer une victoire au locaux par la marque de 3 à 1.



Avec la collaboration de Pierre Poulin