Une exposition de chandails de hockey s'installe à Saint-Prosper

Un comité de bénévoles tiendra une exposition de chandails de hockey les 27, 28 et 29 octobre au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Les amateurs de hockey pourront profiter de plus de deux cents chandails provenant de différents collectionneurs et ligues, ainsi que quelques articles historiques.

Ils pourront y contempler une collection impressionnante de chandails de la Ligue nationale (LNH), la défunte Association mondiale (AMH) pour les plus vieux, la Ligue Européenne (EHL), la Ligue américaine, la Ligue universitaire et collégiale, les Ligues Junior AAA, Junior AA, Junior A, Senior AAA, la Ligue Olympique, la Ligue de hockey mineur et plus encore.

L’entrée est gratuite et un service de bar sera disponible sur place.

Pour les horaires: vendredi 27 octobre de 17 h à 21 h, samedi 28 octobre de 10 h à 22 h et dimanche 29 octobre de 10 h à 16 h.