Le Club de Natation Régional de Beauce de retour en compétition

Plus d’une trentaine de nageurs et nageuses du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) ont participé, la fin de semaine passée aux premières compétitions de la saison des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Les nageurs de Beauce étaient à Lévis à l’occasion du Défi AllTides, où ces derniers affrontaient plusieurs des meilleurs nageurs de ces régions et ont réussi à améliorer leurs meilleures performances sur certaines distances malgré la pause estivale.

À noté qu'Ophélie Sirois a obtenu l’or au 200 mètres papillon. Les plus jeunes, pour leur part, étaient inscrits à la Régionale Développement de l’ANQCA.

Même si la majorité de ceux-ci en était à leur première expérience, ils ont tous réussi à se démarquer par leurs bonnes performances. Jonathan Dulac, Jodin Combat-Perez et Anne-Sophie Dubois y ont particulièrement bien fait, atteignant la première marche du podium.

Ces premières compétitions de la saison ont permis au C.N.R.B.de préparer ses nageurs pour le Festival par Équipe qui se tiendra au début novembre. D’ici là le Club tiendra sa première compétition locale à la nouvelle piscine de la polyvalente ce jeudi 19 octobre.