Une fin de semaine décevante pour les Lynx hockey

Toutes les équipes des Lynx hockey de l'École Jésus-Marie de Beauceville étaient en action la fin de semaine dernière.

Des dix parties disputés par les quatre formations, sept se sont soldées par des défaites.

Lynx M13 D1

Les jeunes Lynx ont joué des solides matchs lors de la dernière fin de semaine en affrontant deux fois en deux jours l’équipe championne de la saison régulière l’an dernier, l'École Verbe-Divin.

Malgré des résultats finaux en faveur de l’adversaire, les nouvelles recrues des Lynx ont démontré de la persévérance, une belle progression et du caractère lors des deux joutes.

Le M13 D! continuera sa progression lors d’un voyage à Sainte-Anne-de-la-Pérade ce samedi 28 octobre pour affronter le Séminaire Saint-Joseph.

Lynx M15 D2

Les joueurs des Lynx avaient toute une fin de semaine devant eux jouant quatre parties en trois jours à l’aréna EJM/René-Bernard.

Le tout débutait par un programme double le vendredi 20 octobre, alors que l’équipe Filon Or et des Bois était leur premier adversaire. Les Lynx ont tout donné lors de cette journée en remportant les deux parties au compte de 4-0 et 3-2.

Le lendemain, c’était au tour de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis d'affronter les Lynx et après une partie chaudement disputée, les Lynx se sont inclinés 2-1 en tirs de barrage.

Jouant leur 4e partie en trois jours, les Lynx ont tenu tête à leur adversaire une bonne partie du match mais ils ont donné trois buts en 3e période pour s’incliner dimanche au compte de 5-1 contre les Commandeurs du CDL Bleu.

Une seule partie au programme pour la fin de semaine qui s’en vient alors que l’équipe de l’École Jésus-Marie de Beauceville affrontera l’équipe OR du Collège de Lévis ce samedi au Complexe 2 Glaces Honco.

Lynx M15 D1 relève

Les joueurs de l’entraîneur Guillaume Bêty ont joué tout un match vendredi dernier contre le Collège Saint-Bernard remportant la partie au compte de 4-0. Le travail d’équipe a permis aux Lynx de se sauver avec la victoire.

Les Lynx affrontaient les Commandeurs du CDL dimanche dernier. Beaucoup trop de pénalités de la part des Lynx ajouté à cela un manque de rigueur, l’équipe locale s’est inclinée au compte de 4-2 à l’aréna EJM/René Bernard.

Les Lynx se dirigent du côté de Saint-Marc-des-Carrières en fin de semaine prochaine pour jouer un programme double ce samedi 28 octobre.

Lynx M18 D1 relève

C’est un programme double à domicile qui attendait les Lynx M-18. Vendredi, les Lynx affrontaient le Collège Saint-Bernard pour la première fois cette saison. Un seul but a été marqué en première période et c’est l’équipe adverse qui en a profité en avantage numérique. La deuxième période ne fut pas celle des Lynx. En effet, c’est à cinq reprises que le Collège Saint-Bernard fit bouger les cordages pour retourner aux vestiaires avec la marque de 6 à 1. Les Lynx ont tenté une remonté en troisième période, mais en vain. Ils se sont inclinés par la marque de 6 à 3.

Dimanche, c’est contre le Collège de Lévis que les Lynx avaient rendez-vous. La partie a été serrée pendant la majorité de la première période. Les Lynx ont dû se défendre à court d’un homme à plusieurs reprises. L’indiscipline a eu un impact majeur sur l’issue de la partie. Les Lynx se sont inclinés par la marque de 6 à 1.

Les Lynx jouent une seule partie ce dimanche alors qu’ils se dirigeront à Saint-Marc-des-Carrières pour affronter l’équipe de l’école secondaire de Saint-Marc.

Source: Michel Mercier, directeur adjoint aux sports et aux infrastructures — EJM