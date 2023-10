Plusieurs revers pour les équipes Canam Beauce-Appalaches

La fin de semaine a été passablement difficile pour les cinq équipes du Canam Beauce-Appalaches qui étaient toutes en action.

Une seule victoire dans les sept matchs disputés, pour cinq revers et une partie nulle.

M13 AAA

L'équipe M13 AAA avait deux parties ce weekend contre les meneurs au classement, L’Estacade de la Mauricie. Samedi à l’extérieur, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère, revenant de l’arrière continuellement. 0-1, 1-2, et 2-3 mais avec moins de deux minutes à la rencontre, L'Estacade a marqué le but vainqueur. William Lessard, James Graham et Malix Marois ont été les buteurs du côté du Canam. L’indiscipline a causé la perte de l’équipe dans cette rencontre.

Dimanche, au centre Caztel de Sainte-Marie, ce fut une sortie plus difficile alors que l’équipe est vaincue 5 à 1. Selon l’entraineur Pierre Poulin, l’indiscipline a causé la perte des deux parties ce weekend. « Il faut travailler plus fort pour être plus compétitif », a-t-il fait remarquer.

M13 ÉLITE

Une victoire et une défaite pour le M13 Elite. Samedi en Mauricie, l’équipe l’emporte 3 à 2. Avec une égalité de 2 à 2 en fin de rencontre, Frédéric Vachon tranche le débat et le Canam l’emporte. Dimanche au Centre Caztel, Les Corsaires de Pointe-Lévy frappe avec trois buts rapides en début de rencontre et le Canam est incapable de revenir. Le club beauceron s’incline 6 à 1.

M15 AAA

Une seule rencontre au programme pour le M15 AAA, toujours au Centre Caztel dimanche dernier. Tirant de l’arrière 4 à 0 en début de deuxième période, Ludovic Plante rétrécit l’écart à trois buts. Les Estacades reviennent eu troisième période avec quatre autres buts et l’emportent 7 à 2.

M15 Elite

Du coté du M15 Élite, deux parties au programme à domicile. Samedi au Centre Frameco, Le Cascades Elite est le club visiteur. Une partie à oublier pour le Canam dans une défaite de 7 à 3. Dimanche au Centre Caztel, l’équipe des Estacades de la Mauricie prend les devants 3 à 0 après deux périodes. Le Canam ne démissionne pas et revient dans le match et crée l’égalité avec les buts de Justin Labrecque et un doublé d’Anthony Breton. La partie se termine 3 à 3.

M17 AAA

Une seule partie au programme du M17 AAA qui recevait au centre Caztel Les Estacades de la Mauricie. Alexis Gagné donne les devants au Canam en avantage numérique en début de rencontre. Par la suite, le match appartient aux Estacades qui répliquent avec deux buts en deuxième période et trois buts en troisième période. L’équipe de la Mauricie l’emporte 5 à 2.

Collaboration au texte: Pierre Poulin