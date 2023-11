Un programme de sport-études en hockey féminin s'installe à Saint-Georges

Un tout nouveau programme de sport-études en hockey féminin verra le jour à la polyvalente de Saint-Georges à l’automne 2024. Avec la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) en août dernier, les jeunes filles peuvent rêver encore plus grand désormais.

Diane Bélanger est responsable des inscriptions et de la logistique du Tournoi de hockey féminin qui a lieu chaque année à Saint-Georges et Saint-Prosper. C’est son organisation qui est mandataire de ce nouveau programme. Nous l’avons donc reçu à nos bureaux pour tout savoir de ce projet.

« C’est beaucoup de travail en plus du tournoi de hockey qu’on fait chaque printemps et du programme de développement pour les jeunes filles de 4 à 11 ans. Mais là on ajoute ça pour les 12-17 ans. On est en train d’offrir quelque chose d’intéressant pour le hockey féminin en Beauce! », a-t-elle confié en entrevue.

Il y a tout de même une différence avec une équipe qui serait membre du RSEQ, car là il s’agit d’un programme de développement individuel. « On ne forme pas une équipe de hockey qui va aller jouer contre d’autres équipes, parce qu’il y en a très peu. Les jeunes filles vont déjà jouer avec le hockey mineur, ou avec les Huskies ou d’autres équipes, et elles viennent pour enrichir leurs compétences. »

Inscriptions et sélection

L’organisation se prépare pour la journée portes ouvertes de l’école des Deux Rives à Saint-Georges le 22 novembre, où les jeunes filles vont pouvoir commencer à s’inscrire. Puis, les filles qui sont déjà au secondaire pourront s’inscrire dès février. Ces dernières pourront ensuite prendre le programme en cours de route et suivre le sport études durant les années qui leur restent au secondaire.

« Pour le moment on n’a pas encore d’idée de combien de jeunes filles on va pouvoir accueillir dans le groupe. On en vise une quinzaine pour que ce soit un groupe viable. On a hâte de voir. » Le programme est déjà très attendu. « J’ai déjà reçu des appels pour des informations, car ça a été présenté dans certaines écoles primaires la semaine passée. »

Il y a déjà beaucoup de jeunes filles en Beauce qui jouent au hockey mineur, donc l’organisation ne pense pas avoir trop de difficulté à remplir son équipe. D’autant plus qu’il existe quelques programmes similaires au Québec, mais c’est le premier dans la région.

Pour évaluer les jeunes, il va y avoir des camps de sélection en décembre pour les secondaires 1-2, puis en avril pour les secondaires 3-4-5. « Ce n’est pas dans ce programme-là que quelqu’un décide de commencer à jouer au hockey. C’est vraiment pour parfaire les compétences, pas pour apprendre à jouer. Il faut avoir un certain niveau de hockey. »

Progresser pour performer

Il y aura donc six après-midi de hockey sur un cycle de neuf jours. Les trois autres jours, ce sera des activités diverses, de la musculation, du stretching, du yoga, etc. Il y aura également des intervenants qui viendront parler de psychologie sportive, de nutrition, etc. Le but est d’avoir une offre globale pour aider les filles à s’améliorer. « Ces jeunes-là joueront toujours dans leurs équipes respectives, mais elles auront la chance de faire beaucoup plus de hockey chaque semaine. »

Diane Bélanger précise qu’« au niveau statistique on voit que les filles qui sont impliquées en sport au secondaire ont des meilleures chances de performer plus tard dans la vie, de rester active et d’avoir des postes avec plus de responsabilités. »

Tournoi de hockey féminin

Le 11e Tournoi de hockey féminin aura lieu du 26 au 28 avril prochain dans les arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper. Entre 45 et 50 équipes sont attendues. L’organisation est présentement à la recherche de partenaires qui croient au développement du hockey féminin.

Pour tous renseignements sur le programme de sport-études ou le tournoi, rendez-vous sur le site de thfst-georges.com ou écrivez à [email protected]