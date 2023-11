Les Patriotes cadets sacrés champions!

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger affrontaient les Athlétiques de la Polyvalente Ancienne-Lorette en grande finale ce vendredi 10 novembre.

Le match était disputé sur le terrain synthétique de la Polyvalente Ancienne-Lorette.

Les Athlétiques ont débuté fort la rencontre avec un long retour de botté d'envoi, cependant la défensive des Patriotes a tenu bon et n'a accordé aucun point. Le match a été chaudement disputé et la première demie a passée très vite, car les deux équipes ont surtout joué au sol. Le score étant de 0-0 à la mi-temps.

Les exploits défensifs ont continués en deuxième mi-temps alors que Loïc Bilodeau a réussit une interception qui a donné du momentum à son équipe. Les Patriotes sont les premiers à s'inscrire au pointage avec un botté de dégagement dans la zone des buts adverse, la marque était alors de 1-0 pour les visiteurs. C'est probablement ce qui a fouetté les joueurs de la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette qui sont allés marquer un touché sur la séquence suivante. Ils ont tenté de marqué deux points sur le converti, mais Elliot Poulin a brillamment réagi pour les en empêcher. L'équipe hôtesse menait alors 6-1.

Les Patriotes ont ensuite repris le ballon et ce qui devait arriver arriva. Elliot Poulin, qui avait été contenu par la défensive des Athlétiques jusqu'à ce moment, s'est échappé jusqu'à la zone des buts pour reprendre les devants 7-6. Les Patriotes ont essayé le converti de deux points, mais en vain. Avec un peu plus de trois minutes à faire au match, les Patriotes devaient arrêter les Athlétiques pour donner une chance à l'attaque des Patriotes de sceller l'issue du match. Fidèle à son habitude, Thomas St-Pierre a réalisé un superbe plaqué en quatrième essai pour causer le revirement. Les Patriotes n'avaient plus qu'à courir avec le ballon afin d'écouler le plus de temps possible et avec moins d'une minute au match, ils réussissent même à porter la marque à 14-6 en leur faveur. Les joueurs de ligne, qui travaillent souvent dans l'ombre, sont ceux qui ont permis à l'équipe de gagner ce match. Autant en défensives qu'en offensive, ils ont fait la différence. Le dernier touché des Patriotes revient officiellement à Elliot Poulin, mais c'est la ligne offensive qui le mérite officieusement. Ils ont gagné presque l'entièreté des 40 verges faite sur la séquence en repoussant la défensive sur un jeu que l'on nomme en anglais "QB Sneak". C'est un jeu qui est fait pour normalement gagner une ou deux verges, mais grace à leur détermination, ils ont fait avancer leur équipe jusqu'à la victoire.

C'est ainsi que les Patriotes de Bélanger remportent leur premier championnat en cadet à 12 joueurs de leur histoire. Cela coïncide avec la dernière saison en tant qu'entraîneur de celui qui a parti le programme cadet en 2006.

Une centaine de spectateurs, dont un autobus complet, s'étaient déplacés pour encourager les Patriotes. La foule a été très bruyante tout au long de la rencontre pour soutenir ses athlètes.

L'organisation de football des Patriotes de Bélanger tient a remercier Éric Dallaire pour ses 19 années d'implication dans le football à St-Martin ainsi qu'à le féliciter pour ses 19 années précédentes à s'impliquer dans différents programmes de la région. Tu vas manquer au Football en Beauce, bonne retraite!