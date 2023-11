Prix de reconnaissance à deux bénévoles de Chaudière-Appalaches

Deux bénévoles du territoire de la Chaudière-Appalaches ont été honorés pour leur engagement, lors de la 14e cérémonie des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, qui s'est déroulée hier au Salon rouge de l'Assemblée nationale du Québec, en présence de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Le premier lauréat est Fernand Labonté, dans la catégorie VTT, qui est membre du Club Auto-Neige Rive-Sud (Saint-Henri) depuis 1969. Au cours de ces cinquante-quatre années de bénévolat, il a travaillé sans jamais compter ses heures. Il a notamment participé de façon active à la construction d’infrastructures et à la mise en place de signalisation dans les sentiers du club.

L'autre récipiendaire est Denis Grégoire dans la catégorie motoneige. Il est le seul administrateur toujours en poste depuis la création du Club Quad Beauce-Nord de Sainte-Marie, il y a maintenant 13 ans. Dès le départ, il avait une vision claire du développement de son club. Parmi les mandats auxquels il a consacré beaucoup de temps et d’énergie, mentionnons le balisage et la signalisation des sentiers, dont il est devenu un expert.

La ministre Guilbault a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière de plus de 15 millions de dollars, pour l'année 2023-2024, à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, à la Fédération québécoise des clubs quads, et ainsi qu'aux clubs qui leur sont affiliés. Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige sur l'ensemble des sentiers sous leur responsabilité. Il s'agit par exemple de l'achat d'équipements, de la mise en place de signalisation ainsi que de la formation d'agents de surveillance des sentiers.