 Fin de semaine plus difficile pour le Canam Beauce-Appalaches

Les Équipes du Canam Beauce-Appalaches ont connu une fin de semaine un peu plus difficile sur la route.

M13 AAA

Programme double à St-Fabien pour le M13 AAA contre l’Albatros. Samedi, dans ce premier duel, tirant de l’arrière 2 à 0 après une période, Jacob Doyon et Zack Boucher créent l’égalité en début de troisième période. L’équipe du Bas St-Laurent revient avec 3 buts et l’emporte 5 à 3. Dans le deuxième duel, L’albatros prend les devants 3 à 0 en deuxième. Jacob Doyon et William Cimon réduisent l’écart à 1 but. Malgré de bonnes chances en troisième, le Canam s’incline 3 à 2.

M13 ELITE

Le M13 Elite était en action lui aussi à St-Fabien. L’Albatros marque 3 buts dans les deux premières périodes et l’emporte 4 à 1. Adam Duhamel a été le seul marqueur du coté du Canam. Dans le deuxième duel, c’est une partie plus défensive que nous donnent les deux équipes. Loic Fortin et Adam Duhamel s’inscrivent au tableau en troisième période et le Canam l’emporte 2 à 1.

M15 AAA

Programme double aussi à St-fabien pour notre M15 AAA. Ludovic Plante et Ludovik Doyon permettent au Canam de prendre les devants 2 à 0. L’Albatros réplique avec 3 buts consécutifs pour prendre les devants 3 à 2. Sasha Gamache et Hugo Bergeron relancent le Canam en avant 4 à 3. Dans les dernières minutes de la rencontre l’Albatros marque un 4 ième filet et la partie se termine 4 à 4. Dimanche, ce fut un début de match difficile pour notre équipe. L’Albatros domine et prend les devants 3 à 0. Le Canam revient avec force, Ludovic Plante et Hugo Bergeron marquent en deuxième période pour revenir dans la rencontre. La remontée ne s’arrête pas là, Sasha Gamache et Loik Poulin finalisent une remontée spectaculaire et le Canam se sauve avec la victoire au compte de 4 à 3.

M17 AAA

Une seule partie au programme pour notre M17 AAA. C’est à Beauport que l’équipe rencontrait les As de Québec. Charles-Antoine Dubé donne les devants à l’équipe du Canam. Ce sera le seul temps de réjouissance de l’équipe de la Beauce. Les As marquent 5 buts sans réplique et l’emporte 5 à 1.