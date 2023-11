Le Perfection-Auto gagne le tournoi de Mirabel

Le Perfection-Auto a remporté la 38e Tournoi de hockey de Mirabel qui a pris fin dimanche.

Étant parfait à ses trois matchs préliminaires, la formation beauceronne a terminé première de son pool et première au classement général parmi les 36 équipes inscrites à l'événement.

En quart de finale, les hommes de Stéphane Poulin ont gagné 2 à 1 sur Windsor.

La demi-finale opposait Gatineau à Beauce-Etchemin et avec une belle victoire de 3 à 0, le Perfection-Auto s’en allait en finale cette fois c’était Hull qui était sur leur chemin et le Perfection-Auto l’emporte à nouveau 3 à 0 pour mettre la main sur la banderole et le trophée du tournoi.

Gabriel Maheux a été nommé meilleur gardien du tournoi (4-0-0), avec deux blanchissages et une moyenne de 1,00 lors du tournoi. Clément Marois a aussi bien fait (2-0-0) avec une moyenne de but alloué 1,00.

Antoine Cloutier a mis la main sur le trophée du joueur offensif du tournoi avec quatre buts et deux passes.

« On a joué de l’excellent hockey à partir du dernier match de ronde préliminaire. On a été presque parfait en demi-finale et finale. C’est toujours impressionnant même après toutes ses années dans le hockey de voir un groupe de jeune se surpasser de match en match, je suis fier de ceux-ci. » a déclaré l’entraîneur Poulin à l'issue du tournoi. »

Le Perfection-Auto sera de retour en action dans la LHJABF dès vendredi à Saint-Georges et samedi ils vont recevoir East-Broughton à 19 h au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.