LHCS: Sainte-Marie toujours leader du classement

Cinq rencontres étaient à l’affiche au cours de cette fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Au terme d’une victoire convaincante à Saint-Gilles-de-Lotbinière ce dimanche 26 novembre, le Giovannina de Sainte-Marie maintient son avance en tête.

Ils sont suivis de près par leur voisin de Saint-Joseph qui a joué pour 500 en fin de semaine.

Dans le premier affrontement d’une série aller-retour présenté ce vendredi 24 novembre au Centre récréatif de Saint-Prosper, les Hunters recevaient la visite du Familiprix de Saint-Joseph qui sortait d’une série similaire devant Sainte-Marie le week-end précédent.

Dans un match serré où les deux gardiens ont brillé et qui s’est décidé en prolongation, les Hunters ont remporté le premier round de ce duel avec un gain de 3-2.

Keven Landry a donné les devants aux locaux en inscrivant son premier de la saison à 19:03, complétant une manœuvre de Gabriel Langlois et Pier-Alexandre Lagrange. Bobby Cadorette a créé l’égalité à 4:33 en deuxième et le pointage est resté ainsi jusqu’en milieu de troisième alors que Steve Bergeron redonnait les devants aux Hunters à 11:32.

Joé Boutin, avec son deuxième de l’année à 16:48, a forcé la tenue d’une prolongation et c’est Jérémie Roy, son 7e de la saison sur des aides de Francis Drouin et Bryan Lemieux, qui a tranché le débat en faveur des Hunters à 1:55 de la période supplémentaire.

Le Familiprix savoure sa revanche

Après avoir subi la défaite en prolongation à Saint-Prosper vendredi soir, le Familiprix recevait la visite des Hunters dimanche après-midi dans le cadre du match retour présenté devant 488 spectateurs au Centre Frameco. Mené en attaque par leur capitaine Jacob Jacques qui a amassé trois points, dont deux buts, le Familiprix a pris sa revanche en signant un gain de 6-3 sur leurs adversaires etcheminois.

Jacob Jacques a donné les devants au Familiprix lors d’un avantage numérique à 4:45 en première et il a doublé l’avance des siens à 4:42 en deuxième avant de participer au 3e but des siens, soit celui de Philippe-Olivier Rochette inscrit en avantage numérique un peu plus de deux minutes plus tard. Pier-Alexandre Lagrange, avec son premier de la saison lors d’une double mineure au capitaine des Joselois, a redonné vie aux Hunters à 14:13, mais le Familiprix a repris son avance de trois buts à 1:40 en début de troisième, Louis-Antoine Rochette complétant une manœuvre d’Alexandre Mathieu et Maxime Cliche.

Gabriel Beaudoin a rétréci l’écart 4-2 avec son 5e de la saison à 7:13 et la marque est restée ainsi jusqu’à la 17e minute de jeu alors que les Hunters ont retiré leur gardien dans l’espoir de revenir dans le match, ce qui n’est pas survenu puisque Maxime Cliche allait inscrire le filet d’assurance dans un filet désert à 19:17.

Cédric Poulin a porté la marque 5-3 huit secondes plus tard, mais Alexander Mathieu a complété la marque pour les vainqueurs, une fois de plus dans un filet désert, à 19:54.

Le Giovannina triomphe

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté à l’aréna de Saint-Gilles, le Giovannina de Sainte-Marie visitait les Mercenaires. Menés par Nicolas Létourneau et William Dumont qui ont récolté quatre points chacun, les Mariverains ont signé un gain de 6-2.

Après que Thomas Vallières eut donné les devants aux Mercenaires lors d’un avantage numérique à 18:14 en première, le Giovannina a assommé ses adversaires avec deux buts rapides et sans riposte avant la fin de l’engagement, soit ceux de Jacob Roy 11 secondes plus tard et de Jason Breton à 19:33.

William Dumont a porté la marque 3-1 en faveur des visiteurs à 2:12 en deuxième et les Mariverains ont ajouté trois buts en troisième pour se sauver avec le match. Samuel Landry à 6:18 et Nicolas Létourneau à 7:01 ont permis au Giovannina de se forger une avance de 5-1 avant qu’Adam Veilleux ne réduise l’écart pour les Mercenaires à 15:56. Olivier Beaulieu a inscrit le dernier but des vainqueurs lors d’un avantage numérique alors qu’il ne restait que 10 secondes à jouer au match dominé 52-43 par les Mercenaires au chapitre des tirs au but.

Classement et matchs à venir

Avec sa victoire de dimanche, le Giovannina de Sainte-Marie domine le classement de la section Ouest ainsi que le classement général de la LHCS avec 12 points en 9 matches, deux de mieux que Saint-Joseph qui a toutefois disputé un match de plus (10) que leurs adversaires de la 173. Saint-Prosper et Lotbinière ont huit points chacun.

Maxime Cliche et Jacob Jacques de Saint-Joseph ainsi que Bryan Lemieux de Saint-Prosper occupent la première place au classement des pointeurs avec 15 points chacun.

Soulignons que quatre parties seront à l’affiche ce week-end, dont trois vendredi soir. Ceux-ci mettront aux prises Montmagny à Saint-Prosper (20 h), Saint-Damien à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30) et Sainte-Marie à Saint-Charles (21 h). L’autre match, présenté le dimanche 3 décembre, opposera Lotbinière à Saint-Joseph, rencontre débutant à 14 h au Centre Frameco.

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste