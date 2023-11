Lynx hockey : un week-end mère-fils palpitant à Blainville

Les équipes des lynx hockey étaient en action la fin de semaine du 24 au 26 novembre. Voici les différents résultats.

L’équipe des jeunes Lynx M13 D1 était sur la route cette fin de semaine, accompagnée par leur maman pour un week-end mère-fils, pour disputer deux matchs en deux jours contre les Diablos de l’école secondaire Lucille-Teasdale.

Samedi, les Lynx commencent le match en force en marquant rapidement le premier but. L’adversaire réplique et les lynx reprennent les devants avant la fin de la 1re période. La 2e période appartient à l’adversaire qui marque deux buts, les punitions empêchent nos joueurs de répliquer au tableau.

Une 3e période enlevante commence avec un but de nos représentants qui remet le match à 0. Les Diablos et les Lynx remettent chacun un but sur la feuille de pointage. Malheureusement, l’équipe locale se sauve avec la victoire avec un but en fin de match. Mais ce n’est que partie remise.

Dimanche, les deux équipes ont repris où elles avaient laissé la veille. Les lynx marquent encore une fois le premier but du match, l’équipe adverse réplique et les lynx remettent un but au tableau pour terminer la 1re période avec le momentum.

Ce pointage tient toute la deuxième période, les deux gardiens se démarquant devant leur filet. Les Diablos enfilent deux buts en début de 3e période, les lynx sont combatifs jusqu’à la toute fin et porte la partie en fusillade avec le but égalisateur à 2 secondes de la fin ! Le cerbère des Lynx a fermé la porte devant les tireurs des Diablos, alors que les représentants d’EJM ont percé le filet adverse à deux reprises.

C’est sur cette note qu’exaltante que se conclut un beau voyage mère-fils pour l’équipe M13 D1. L’Équipe se dirige à Sainte-Anne-de-le-Pérade pour disputer une seule partie ce dimanche 3 décembre pour y affronter le Séminaire St-Joseph.

Le vendredi 24 novembre dernier un programme double attendait les Lynx M15 D2 à l’aréna EJM/René-Bernard alors que l’équipe de l’école secondaire de Cabano était le visiteur.

Après s’être inclinés 5-2 lors de la première partie, les Lynx ont rebondi pour

gagner la 2e partie au compte de 2-1. L’Équipe se dirige du côté de Dégelis le week-end prochain (2 et 3 décembre) pour y affronter à nouveau, à deux reprises, l’École secondaire de Cabano.

Lynx M15 D1 relève

Les Lynx quittent la Beauce en direction d’Edmunston ce jeudi le 30 novembre alors qu’ils participent à la Coupe des Frontières où 8 équipes seront présentes. Ce jeudi, les Lynx affrontent les Scorpions de Moncton, vendredi le 1er décembre les Harfangs de Sherbrooke seront les opposants alors que samedi, les Lynx sauteront sur la glace à deux repriser pour jouer contre les équipes des Caps de Frédéricton et du Moose de Bathurst.

Lynx M18D1 relève

Un repos bien mérité attend les Lynx M18 ce week-end. Ils reviendront au jeu que pour le Défi RSEQ du Saguenay du 7 au 10 décembre prochain.

Avec la collaboration de Michel Mercier.